El Ayuntamiento licita una mesa interactiva para divulgar la Maqueta de Cádiz en el Museo de las Cortes

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado en Junta de Gobierno Local la licitación para el suministro, instalación y mantenimiento de una mesa digital interactiva dedicada a la Maqueta de Cádiz, que se ubicará en el Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz, y que supone un paso más en la modernización de los recursos museográficos y en la mejora de la experiencia de las personas visitantes.

La mesa será un dispositivo multitáctil de gran formato que permitirá la interacción simultánea de varias personas usuarias. A través de una interfaz gráfica e intuitiva, el público podrá acceder a información histórica, mapas interactivos, imágenes, documentos, vídeos y otros contenidos multimedia vinculados a la Maqueta de Cádiz y al contexto histórico de la ciudad en el periodo de las Cortes de 1812 y la Guerra de la Independencia. Los contenidos estarán diseñados con criterios de accesibilidad y divulgación, para facilitar su comprensión a públicos de todas las edades y perfiles.

La Maqueta de Cádiz, realizada entre 1777 y 1779 por encargo de Carlos III, es una pieza única que reproduce con enorme detalle la ciudad intramuros del siglo XVIII. Su valor histórico, artístico y documental la convierte en uno de los elementos más singulares del patrimonio municipal, por lo que esta nueva herramienta digital contribuirá a reforzar su interpretación y a estrechar el vínculo entre la ciudadanía y su legado histórico.

El contrato contempla no sólo la fabricación y puesta en marcha de la mesa interactiva, sino también el desarrollo completo de los contenidos digitales, su actualización y el mantenimiento técnico preventivo y correctivo del sistema. La empresa adjudicataria deberá garantizar el correcto funcionamiento del equipamiento y la actualización periódica de los contenidos, asegurando así un recurso vivo y en constante mejora.

El presupuesto base de licitación asciende a 59.395,87 euros (IVA incluido) y el contrato tendrá una duración de cuatro años, incluyendo una garantía de cinco años para el equipamiento y el software suministrado. Esta inversión se financia con cargo a los presupuestos municipales y refuerza la apuesta del Ayuntamiento por la innovación cultural y la puesta en valor del patrimonio histórico de Cádiz mediante herramientas tecnológicas de última generación.

La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha destacado que esta actuación “supone un avance muy importante en la forma en la que acercamos nuestro patrimonio a la ciudadanía, incorporando herramientas tecnológicas que hacen la visita más atractiva, didáctica e inclusiva”.

González ha subrayado que la Maqueta de Cádiz es “una de las joyas patrimoniales más singulares que conserva la ciudad” y ha señalado que la nueva mesa interactiva permitirá “descubrir detalles que a simple vista pueden pasar desapercibidos, entender mejor cómo era el Cádiz del siglo XVIII y conectar esa imagen histórica con hechos clave como las Cortes de 1812”.

Asimismo, ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento es que el museo sea “un espacio vivo, accesible y adaptado a los nuevos lenguajes culturales”, donde la tecnología esté al servicio del conocimiento. “No se trata sólo de incorporar una pantalla, sino de crear una experiencia que invite a explorar, aprender y sentirse parte de la historia de Cádiz”, ha añadido.

La edil también ha puesto el acento en la accesibilidad del proyecto, porque “queremos que cualquier persona, independientemente de su edad o capacidades, pueda interactuar con los contenidos de forma sencilla e intuitiva. La divulgación del patrimonio debe ser clara, cercana y para todo el mundo”.

Por último, ha señalado que esta inversión “refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la modernización de los equipamientos culturales y con la puesta en valor de nuestro legado histórico, utilizando la innovación como aliada para preservar y difundir la memoria de la ciudad”.