Cádiz tendrá una gran maqueta de su época actual

Una segunda maqueta de Cádiz está en camino. Quizás emulando la que mandó hacer en el siglo XVIII Carlos III, el Ayuntamiento de Cádiz está a un paso de adjudicar la construcción de una nueva maqueta que reproducirá la ciudad en su época actual.

La obra encargada será realizada en bronce, y tendrá unas dimensiones de 2 metros de ancho y metro y medio de largo, estando aún por definir dónde quedará ubicada o expuesta una vez se entregue.

En el pliego de condiciones elaborado para este proyecto, que se enmarca en la subvención de los Next Generation de 3 millones de euros que recibió el Ayuntamiento para la mejora del turismo, se exige "precisión, calidad y coherencia" en la maqueta a realizar, "asegurando un proceso eficiente desde el diseño hasta la fabricación final con objeto de alcanzar un alto grado de calidad estética y funcional". De ahí que se incluyan procesos como el modelado y la impresión en tres dimensiones, o el grabado y corte mediante láser.

La maqueta tendrá que tener una escapa de 1 por 1.000 "adecuada, coherente y que represente una visión realista del entorno urbano en su totalidad"; tendrá que representar "de forma clara" las calles, plazas y avenidas principales "que reflejan la conectividad de la ciudad". Además, deberá destacar al menos 40 lugares de interés en la ciudad que tendrán que quedar "perfectamente identificados" en la maqueta; incluyendo también elementos arquitectónicos (como torres vigía, iglesias o plazas). Otra de las características que se exige es que el diseño debe permitir su visualización desde diferentes ángulos "para facilitar la comprensión".

Contará la nueva maqueta con uno o varios códigos QR que permitirán a los usuarios, a través de sus dispositivos móviles, acceder a una plataforma interactiva que ofrecerá información ampliada y contextualizada de los elementos representados. Esos contenidos tendrán que ser desarrollados también por la empresa adjudicataria, que deberá emplear animaciones dinámicas y efectos visuales "que faciliten la identificación y comprensión en cada punto de interés haciendo que la experiencia sea más atractiva y accesible para el usuario". Un contenido que se traducirá al menos en español, inglés, lengua de signos, subtítulos y una versión infantil.

Por último, se exige crear una versión de esta maqueta a pequeña escala que permitirá a las personas con discapacidad visual hacerse una idea global de la maqueta mediante el tacto.

30 miniaturas de la maqueta

También incluye el contrato la elaboración de 30 reproducciones de la maqueta en miniatura para "su distribución como instrumento de difusión del proyecto en el acto de inauguración". Estas piezas, que tendrán unas medidas de 30x25 centímetros, deben seguir el mismo diseño y apariencia pero no estarán realizadas en bronce, sino en resina de poliuretano con una base de piedra tipo granito y guardada en una caja personalizada.

El Ayuntamiento había reservado una partida de 155.473,51 euros para obtener esta maqueta del Cádiz actual que la empresa adjudicataria deberá realizar en un período de cinco meses desde la firma del contrato. Algo que, a priori, se producirá en cuestión de días, después de que la mesa de contratación haya decidido adjudicar el encargo a la empresa Fundirmetal Amando S.L., una de las dos que han presentado oferta por un importe de 139.926,15 euros.