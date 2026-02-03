El Ayuntamiento de Cádiz reforzará asistencia sanitaria e infraestructuras para personas sin hogar

El alcalde explica en el Salón de Plenos la nueva estrategia municipal a los miembros de la Mesa de Personas Sin Hogar.

El Ayuntamiento de Cádiz ha abordado en la Mesa Institucional de Personas Sin Hogar, celebrada este martes en el Salón de Plenos del Consistorio, los avances en la atención al colectivo que marcará el próximo pliego municipal de atención a las personas sin hogar, cuya vigencia comenzará el próximo mes de noviembre, una vez finalice el actual.

La reunión de la Mesa ha estado presidida por el alcalde de Cádiz, Bruno García, y ha contado con la participación del teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, representantes de los grupos municipales, equipo técnico de Servicios Sociales y representantes de las entidades sociales.

En primer lugar, tras activarse esta mañana Plan de Emergencia Local Fase 1 por parte del Ayuntamiento, se ha vuelto a garantizar la apertura durante 24 horas del centro Fermín Salvochea para atender a las personas sin hogar y que cuenten con la posibilidad de pernoctar en las instalaciones.

Junto a ello, también se ha expuesto los avances técnicos y administrativo y uno de los aspectos más relevantes de esta Mesa ha sido la voluntad expresa del Ayuntamiento de escuchar a todas las personas que tienen algo que aportar para mejorar la atención a las personas sin hogar. Por ello, se ha invitado a participar a personas sin hogar, que han estado presentes en la reunión y han podido trasladar directamente su experiencia, sus dificultades y sus propuestas.

El alcalde ha asegurado que esta escucha activa forma parte del enfoque que el Ayuntamiento quiere imprimir al nuevo pliego, contando con la voz de quienes viven esta realidad en primera persona y de quienes trabajan cada día junto a ellos.

Junto a ello, ha expuesto los avances que se incorporarán al nuevo pliego y que suponen un refuerzo significativo tanto de los recursos materiales como de la intervención social y la atención sanitaria dirigida a este colectivo.

Como novedad destacada, el nuevo pliego incorporará un refuerzo en la atención sanitaria, un ámbito que no es competencia municipal, pero que el Ayuntamiento asume como compromiso. Este refuerzo se centrará tanto en la atención sanitaria física como, especialmente, en la salud mental.

Así, el futuro pliego contemplará la dotación de personal técnico específico en los centros de la calle Setenil y de la calle Soledad, así como en el servicio de atención a la salud mental, lo que supone un avance relevante en la calidad del servicio que se presta.

En ese sentido, ha recordado el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento en la mejora y ampliación de las instalaciones para atención a personas sin hogar, como la reforma del albergue municipal, que está a punto de finalizar, la puesta en marcha del nuevo centro de la calle Setenil de las Bodegas y la construcción de un nuevo centro en la calle Soledad.

Asimismo, el centro Fermín Salvochea permanece abierto temporalmente las 24 horas mientras se desarrollan las obras en el albergue y ante la situación provocada por el temporal. El alcalde ha destacado la labor en este centro y las 20 plazas disponibles en la pensión, así como las cuatro viviendas de Procasa para la atención social.

Cabe recordar que el número de plazas para pernoctar se amplía de forma significativa, ya que a las 22 plazas del albergue municipal se suman más de 20 en el centro de la calle Soledad, más de 20 en el de Setenil y otras 20 en la pensión.

En el ámbito de la intervención social, se continuará reforzando el trabajo del equipo de calle, fundamental en la atención directa y el acompañamiento a las personas sin hogar, al mismo tiempo que se ha expuesto el incremento en la inversión social mediante un aumento general de las ayudas a entidades sociales, reforzando así la red de apoyo existente en la ciudad.

En la Mesa Institucional también se ha reconocido la importante labor que desarrollan las entidades sociales que trabajan con este colectivo, agradeciendo su compromiso y entrega diaria.

El alcalde ha animado a todos los integrantes de la Mesa a participar de forma activa en la construcción conjunta de este nuevo pliego, con el objetivo de lograr el mejor servicio posible y, sobre todo, una atención más humana, más digna y más ajustada a las necesidades reales de las personas sin hogar de la ciudad.