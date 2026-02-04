El Ayuntamiento de Cádiz destaca que la borrasca Leonardo no ha causado incidencias graves

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido a primera hora de esta mañana en el Ayuntamiento de Cádiz una reunión de coordinación para hacer un balance y un seguimiento de las medidas que se han puesto en marcha como consecuencia del temporal. En este encuentro estaban presentes los concejales de las distintas delegaciones municipales implicadas, de las empresas Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz, y de la Policía Local, que han manifestado que durante la noche, madrugada y primeras horas de este miércoles no se han producido incidentes de consideración en la ciudad.

En concreto, la Policía Local ha trasladado varias incidencias durante la noche aunque todas de escasa entidad: por un lado, el aviso de una chapa con peligro de caída de una obra en Avenida Andalucía 33; una señal en la subida de la Plaza Madrid en el suelo y la tulipa de una farola de Entrecatedrales que cayó en el Campo del Sur. Asimismo, varios contenedores desplazados de su ubicación en varios puntos de la ciudad (Avenida de Andalucía, calle Caracola, calle Muñoz Arenillas y calle Santa Cruz de Tenerife) que fueron resueltas al trasladarlas al inspector de limpieza.

También se produjeron cortes de alumbrado público en Fernández Ballesteros, plaza San Lorenzo del Puntal y Tolosa Latour y, dentro del Mercado Central cayeron unos fragmentos de pladur de escasa entidad, siendo acotado por el vigilante y quedando pendiente para su subsanación durante esta mañana.

Cabe recordar que el agua y el viento han producido algunos daños en la zona del Paseo Marítimo más cercana a la calle Brasil, arena y piedras alcanzando la acera y desperfectos en los chiringuitos de la zona.

Personas sin Hogar

En cuanto a las personas sin hogar, recuerda el Ayuntamiento en nota de prensa que el centro Fermín Salvochea permanece operativo las 24 horas y ha registrado un total de 35 pernoctaciones en la noche de hoy. Durante el día de hoy se les facilitará a estas personas en el mismo centro comida en dos turnos a cargo del comedor social Virgen Poderosa.

También han registrado lleno la pensión de la calle Soledad, el edificio municipal de la calle Setenil y la sede de Caballeros Hospitalarios, que también han atendido a las personas sin hogar.

Evolución del temporal

Durante la mañana de hoy, además, se analizará cómo evoluciona la situación meteorológica y, si es favorable y no hay riesgos, se reanudará el servicio de limpieza y recogida de residuos que quedó interrumpido ayerm martes, al igual que la prestación del servicio de parques y jardines, para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores del servicio y de la ciudadanía en general.

Basura acumulada en la trasera de la lonja de frutas por la suspensión de recogida de residuos. / Jesús Marín

Recordar que el Ayuntamiento de Cádiz activó en el día de ayer, ante las inclemencias meteorológicas previstas, el Plan de Emergencia Local Fase 1 poniendo en marcha medidas de prevención para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Medidas de prevención

Durante el día de hoy permanecen cerrados los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre y las cubiertas, y distintos espacios culturales y de Juventud como Entrecatedrales, Castillo Santa Catalina, Castillo San Sebastián, Torreón de las Puertas de Tierra y paseo superior, Museo del Títere, Museo Litográfico, Casa del Carnaval, Yacimiento Gadir, La Báskula, Museo de las Cortes, Centro Arbolí, Casa de la Juventud, Bibliotecas Municipales, Archivo Histórico Municipal, Casa de Iberoamérica y ECCO.

Los centros de Servicios Sociales de Isabel La Católica y Barriada de la Paz permanecen operativos para atender a los ciudadanos, aunque los de la calle Zaragoza, La Laguna y Hermanas Mirabal se encuentran cerrados.

Desde la delegación municipal de Urbanismo también se tomaron otra serie de medidas preventivas como la solicitud a la empresa encargada de las emergencias del acopio de materiales de apuntalado, acotado, vallado y otros. Esta empresa tiene desde ayer un retén permanente para atender los posibles daños que puedan producirse en la ciudad como consecuencia del temporal.

Además, se han colocado vallas perimetrales en edificios que pueden presentar problemas por algún tipo de desprendimiento y se está en contacto con fincas particulares en las que puede haber algún tipo de riesgo.

Por su parte, desde Aguas de Cádiz se ha hecho una campaña de refuerzo en las zonas más sensibles de la ciudad, como son los barrios de La Viña y de La Laguna, donde se han revisado los imbornales y la red de saneamiento pluviales, sin que se hayan producido incidentes en estas últimas horas.

El Ayuntamiento ha recomendado el teletrabajo al personal municipal durante el día de hoy quedando excluidos los servicios de Policía Local, Seguridad, Vigilancia, Protección Civil y aquellos otros que tengan asignadas responsabilidades y funciones de intervención y auxilio al ciudadano en estas especiales circunstancias.

Asimismo, se han publicado tanto en redes sociales como en el canal de emergencias municipal de Whatsapp una serie de recomendaciones y de consejos a los ciudadanos ante estas inclemencias meteorológicas.

Recomendaciones:

-Asegura los elementos de tu vivienda como toldos, antenas, persianas, puertas y ventanas.

-Retira objetos con riesgo de caída de terrazas y ventanas.

-Mantente alejado de zonas arboladas y no transites bajo andamios o edificios en obras.

-Evita desplazamientos innecesarios y, si tienes que conducir, reduce la velocidad y sujeta bien el volante.

-Ante cualquier emergencia, llama al 112.