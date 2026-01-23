El Ayuntamiento de Cádiz apuesta por la rehabilitación de las viviendas municipales

El Ayuntamiento de Cádiz ha redoblado su apuesta por la rehabilitación de sus propias viviendas, de eso que denominan parque municipal de viviendas. Lo ha hecho este viernes dando luz verde en la Junta de Gobierno Local a varios planes o proyectos. Empezando por el plan de reforma interior de viviendas municipales que viene tramitando Procasa desde el año 2023 y que en el mes de febrero verá iniciar sus primeras obras.

Ha recordado el alcalde que este plan -pionero en el Ayuntamiento de Cádiz- invertirá 1 millón de euros "para mejorar la accesibilidad, adecuar baños, sustituir la carpintería exterior, acabar con las humedades o realizar mejoras generales en baños y cocinas". Y ha recordado que beneficiará a un total de 151 viviendas; 50 en las barriadas de Cerro del Moro y Puntales, donde comenzarán las obras en los próximos días; 47 en el casco histórico, que también empezarán en breve; y las otras 54 en la zona de Guillén Moreno, que actualmente están en licitación después de que el primer intento se resolviera sin ofertas presentadas.

"Esto es una decisión política tomada para proteger la vivienda pública de la ciudad y dignificarla", ha querido poner de manifiesto Bruno García, que ha avanzado también que el Ayuntamiento ya tiene consignado otro millón de euros para seguir con este plan de rehabilitación interior de viviendas convocando una segunda línea de ayudas.

Rehabilitación de edificios

En paralelo a estas actuaciones, ha destacado García los trabajos de rehabilitación que se van a ejecutar en edificios igualmente de propiedad municipal. De hecho, ha recordado que ya se están realizando obras en el número 15 de la Avenida de la Sanidad Pública por importe de 426.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses; y ha anunciado que en el bloque de al lado, el número 13, también se van a realizar trabajos en fachadas, cubiertas y de aislamiento térmico que, de hecho, ya están en fase de licitación.

En estos casos, considera el alcalde que se trata de inversiones "por voluntad y por presupuesto" para ampliar esa política de vivienda que para García se basa en "blindar la vivienda" frente a otros usos posibles, como ha venido haciendo con varias modificaciones del PGOU aprobadas en los últimos meses; "generar más espacios en el PGOU", como está siendo posible gracias al decreto de medidas urgentes y extraordinarias lanzado el pasado año por la Junta de Andalucía; "más construcción", recordando el inicio de varias promociones y las consignaciones presupuestarias para seguir actuando en la rehabilitación de fincas desocupadas o en la construcción sobre solares; y "la rehabilitación de viviendas y edificios del parque público".

2.106 viviendas municipales

Ha recordado la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, que el parque público municipal de viviendas asciende en la actualidad a 2.106 activos. Es decir, que Procasa gestiona 2.106 viviendas de su propiedad en Cádiz. "Muchas de ellas son muy antiguas y no tienen condiciones adecuadas", ha aseverado la concejala, justificando así actuaciones como el plan de reforma interior.

De hecho, ha apuntado Sanjuán que las primeras viviendas municipales fueron construidas en 1927, por lo que están ya próximas a cumplir sus primeros 100 años de vida.