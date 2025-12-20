¿Autobuses gratis en Cádiz como en San Fernando? Este sería el precio del servicio y lo que diferencia a las dos ciudades

Los autobuses están de actualidad. En pleno inicio del procedimiento para que Cádiz tenga un nuevo contrato de transporte urbano de viajeros; o, mejor dicho, para que la ciudad tenga un contrato para este servicio público por primera vez en su historia, San Fernando adopta unas decisiones que invitan, cuanto menos, a preguntarse sobre la posibilidad de implantarse en Cádiz. Los usuarios del servicio en San Fernando no pagarán billete alguno por subirse a un autobús a partir del 1 de enero, medida avanzada por el Ayuntamiento de Patricia Cavada en septiembre y que quedó ratificada el viernes.

Este anuncio en la vecina localidad se produce en un momento en que Cádiz anda planteándose cómo debe ser el servicio de autobuses urbanos; algo que ya tiene diseñado el equipo de gobierno pero que aún no conoce el resto de la ciudadanía (incluidos los concejales de la Corporación Municipal), a la espera que prospere el primer trámite aprobado este pasado jueves, la nueva estructura de costes sobre la que se construirán las condiciones y características del servicio. En medio de todo esto, cabe preguntarse si Cádiz puede ‘copiar’ la decisión del gobierno municipal isleño y aplicar la gratuidad al servicio de autobuses.

¿Cuánto costaría que los autobuses fueran gratis en Cádiz?

La conclusión a esta pregunta es que la gratuidad en Cádiz sería algo imposible; al menos, si no se quiere abrir un enorme boquete en la economía municipal. Y es que el servicio de transporte urbano ya es costoso de por sí, y está en vías de incrementarse notablemente con el nuevo contrato. Así, actualmente se cifra el gasto de los autobuses gaditanos en torno a los 12 millones de euros, entre plantilla, combustible, alquiler de instalaciones, mantenimiento y averías (que son muchas debido a la antigüedad de los vehículos), seguros y otras necesidades del servicio; pero el nuevo contrato prevé incrementar ese gasto hasta los 17,6 millones de euros al año, ya que se plantean 54 nuevos autobuses, la contratación de más personal, la implantación de mayores frecuencias y otras mejoras que, lógicamente, se traducen en euros.

Siguiendo con esta cuestión, hay que señalar que de los 12 millones de euros que actualmente cuesta el servicio, el Ayuntamiento abona una partida inicial recogida en los presupuestos que ronda los 2 millones de euros, y una segunda partida en cada ejercicio que suele pagar años después en concepto de déficit de explotación, que en los últimos años ronda los 3 millones de euros. El resto de ese dinero (y estaríamos hablando de entre 7 y 8 millones de euros) lo obtiene la empresa sobre todo con los billetes que pagan los usuarios, a lo que se unirían otros ingresos menores por la publicidad que se coloca en los vehículos y otros conceptos que apenas generan ingresos.

Siendo estas las únicas fuentes de obtención de beneficios, si el Ayuntamiento elimina el precio de los billetes e implanta la gratuidad en el servicio, tendría que asumir esos 7 u 8 millones de euros que hasta ahora paga el propio ciudadano usuario del autobús. Es decir, que prácticamente tendría que reservar 12 millones de euros ahora; y peor aún, tendría que hacer frente a una partida anual de 17,6 millones cuando apruebe y adjudique el nuevo contrato.

La diferencia entre los autobuses de Cádiz y de San Fernando

¿Y por qué San Fernando sí puede hacerlo? La diferencia entre el servicio de autobuses de una ciudad y otra radica en el número de líneas, de vehículos y de usuarios. Así, fuentes consultadas explican que en La Isla apenas se alcanzan los 600.000 usuarios al año, cuando la cifra en el último ejercicio completo en Cádiz (año 2024) fue de 12.498.220 de viajeros, cantidad además que según los técnicos irá en aumento en los próximos años, a lo que ayudarán esas mejoras que contemplará el futuro contrato.

Estas características y cifras hacen que asumir el coste del billetaje por parte del Ayuntamiento de San Fernando sea relativamente sencillo (fuentes consultadas cifran el coste en algo más de medio millón de euros respecto a las cantidades que abona en la actualidad el Ayuntamiento a la empresa de autobuses, que precisamente es la misma que opera en Cádiz). Y, por contra, que el Consistorio de la capital haga lo mismo supondría una enorme exigencia económica que, a día de hoy, resulta imposible.

Por dar solo un dato, solo en billetaje ingresó Tranvía en el año 2024 en Cádiz un total de 4,6 millones de euros, que junto a la subvención estatal que estos últimos años está permitiendo abaratar el precio del viaje en bonobús son las dos grandes fuentes de ingresos que tendría que asumir también el Ayuntamiento gaditano si optara por una gratuidad del servicio a todas luces inviable.