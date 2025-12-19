El coste del servicio de autobús crecerá en Cádiz más de 5 millones de euros al año con el nuevo contrato

El nuevo servicio de autobuses urbanos que ha diseñado el Ayuntamiento de Cádiz para los próximos 12 años supondrá un incremento en el coste de más de 5 millones de euros al año. Así se extrae si se compara el balance económico que presenta la empresa prestataria del servicio en la actualidad (Tranvía) con el precio previsto del nuevo contrato.

Según la documentación aportada por Tranvía, el servicio de autobuses urbanos de Cádiz costó en el año 2023 un total de 11.723.169,07 euros, de los cuales 7.283.411,40 euros fueron para pagar a la plantilla de trabajadores, 1.584.789,01 euros para el consumo de combustibles o 1.038.440,05 euros de "servicios exteriores" (donde se incluyen el alquiler de las instalaciones, la reparación de vehículos, los seguros, la vigilancia y demás cuestiones vinculadas a la prestación del servicio), como principales costes.

Al año siguiente, en 2024, el gasto total de los autobuses urbanos ascendió a 12.270.909,69 euros, siendo en este caso los principales costes el de la plantilla (7.683.758,48 euros), el de consumo (1.615.977,25 euros) o el de servicios generales (1.096.101,44 euros).

Para este 2025, la previsión a gastos que con fecha 11 de diciembre hacía Tranvía es de 12.455.181,65 euros, siendo el coste previsto para la plantilla de trabajadores de 7.806.698,62 euros; el de consumo 1.512.877,90 euros; y el de servicios generales 1.257.447,57 euros.

Estos gastos anuales, por tanto, son visiblemente inferiores a la partida económica prevista en ese futuro contrato en el que está trabajando el Ayuntamiento, que precisamente este jueves ha aprobado en fase inicial la nueva estructura de costes sobre la que se soportará esta financiación futura del servicio. Conviene recordar que el Ayuntamiento ha anunciado un contrato de 12 años por valor de 212 millones de euros, lo que se traduce en una media de 17,6 millones de euros al año, cantidad superior a la que actualmente necesita el transporte de viajeros.

Esta diferencia económica estriba en esas mejoras del servicio ya avanzadas por el gobierno de Bruno García. Empezando por los nuevos autobuses, que serán 54 en los primeros cuatro años de contrato, todos ellos híbridos; y siguiendo por ese aumento de frecuencias también anunciado, lo que conlleva una cosa y la otra a un incremento de plantilla. Entre otras mejoras del servicio que se traducen en partidas económicas que sumarían esos más de 5 millones de euros de diferencia entre el precio actual y el futuro.

Pero más allá del incremento del coste del servicio, sí tendrá que soportar un importante aumento del gasto en sus cuentas anuales el propio Ayuntamiento en sí, teniendo en cuenta que de esos 12 millones de euros que puede costar actualmente el servicio, el Ayuntamiento aporta una partida inicial superior a los 3 millones de euros, a lo que se sumaría el déficit de explotación, que precisamente en el Pleno de este jueves se ha aprobado para los años 2023, 2024 y, en forma de anticipo, 2025 y que viene a rondar también los 3 millones de euros.

Eso significaría que el Ayuntamiento tendrá que aportar con el nuevo contrato casi el triple de lo que hoy da al servicio de autobuses urbanos. De los alrededor de 6 millones de euros a los 17,6 millones que planteará ese futuro pliego.