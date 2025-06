La Audiencia Provincial de Cádiz anula la condena a Antonio Vergara

La Audiencia Provincial de Cádiz ha dado la razón a Antonio Vergara, portavoz del colectivo Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública de Cádiz, en su recurso por la condena que le fue impuesta en marzo por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz tars ser denunciado por la gerente del distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. La jueza condenó a Vergara por un delito de coacciones y le impuso una pena de tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, más el abono de las costas, en una decisión que ha sido ahora anulada por la institución judicial provincial. Ha sido el propio Antonio Vergara, médico jubilado con una larguísima trayectoria profesional, quien ha anunciado a los medios su absolución durante la concentración sindical en protesta por los recortes sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, que se ha celebrado esta misma mañana ante el hospital Puerta del Mar de Cádiz.

""La denuncia y la condena por la protesta que hicimos el año pasado ha sido desestimada por la Audiencia Provincial absolutamente diciendo que no hay ningún rasgo de delito ni de nada. Por lo tanto, vuelvo a ser una persona libre. Y le comunicamos a la gerente del distrito (Sira Morales) que en pocos días repetiremos la acción del año pasado. Si no nos recibe, interrumpiremos un acto para que nos reciba. Esto es una alegría para los movimientos que pretendemos recuperar la sanidad pública para todo el mundo", ha explicado Antonio Vergara a los medios de comunicación mientras los convocantes de la concentración cortaban el tráfico en la avenida ana de Viya de Cádiz.

"Lo de la denuncia -ha continuado Vergara- ha sido una locura jurídica. Me denuncian por insultos y amenazas, me condenan por coacciones, que es distinto. Si a mí me denuncian por asesinato, no me pueden condenar por robo... La coacción está definida jurídicamente, y la coacción significa que yo le exija a una responsable algo que no le corresponde, y recibirnos sí le corresponde. Por tanto, lo que yo le estaba exigiendo es algo que le corresponde, nunca puede ser coacción. Hemos ganado el recurso que habíamos puesto, con mi abogado Juando Valderrama".

Cabe recordar que la magistrada que resolvió el caso en Instrucción señaló que aunque se atendía a la levedad de la conducta coactiva ("estamos ante un delito leve", precisó), "no por ello es carente de reproche penal, dadas las circunstancias en que se desenvolvió el comportamiento del denunciado". La jueza subrayó en su sentencia que Vergara "irrumpió" en la sala en la que estaban reunidas unas asociaciones, "reunión a la que no estaba convocado el movimiento Mareas Blancas, ya que no es una asociación", y lo hizo "de una manera intimidatoria para conseguir que se les diera una fecha para reunirse con ellos, alzando la voz y con una actitud corporal intimidatoria", insiste.

La denuncia de la gerente del distrito sanitario fue apoyada desde un primer momento por el Servicio Andaluz de Salud. Incluso la consejera de Salud, Rocío Hernández, enmarcó lo sucedido, antes de que hubiera sentencia, dentro de los casos de agresiones al personal sanitario en su puesto de trabajo. Y una vez emitida la sentencia por Instrucción, el SAS emitió un comunicado en el que volvió a recordar este argumento de la consejera y mostró su satisfacción por la sentencia que, ahora, ha sido anulada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, en una resolución contra la que no cabe ya recurso.