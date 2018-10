Hallan un ataúd vacío más en el cementerio San José

Una vez más los familiares de la asociación SOS Bebés Robados Cádiz ven fundadas sus sospechas y reclamaciones con la aparición de una nuevo ataúd vacío, y van cuatro, en el cementerio de San José donde desde hace un año se lleva a cabo los trabajos de investigación de 46 enterramientos pertenecientes a casos de bebés supuestamente robados.

"En estos días se cumple un año del comienzo de las exhumaciones en el cementerio San José de Cádiz y tras estos 12 meses de dolor, ansiedad, pena, nerviosismo y tristeza que han soportado las familias, salen a la luz las pruebas que necesitábamos para demostrar el robo continuo de bebés en la provincia", explica la presidenta de la asociación, Chari Herrera en referencia a las "cuatro cajas aparecidas sin cuerpos" y los "cinco ataúdes" que no se han encontrado en los enterramientos y que según los registros deberían estar en algunos de estos enterramientos verticales.

Desde la asociación explican que este último caso de féretro vacío pertenece a una sepultura "donde una madre solicitante si encontró lo que podría ser su bebé, ya que estaba identificado con pulsera y se está a la espera de que se confirme o no con la prueba de ADN". Sin embargo, junto a estos restos se encontró "una caja vacía que es de otra madre desconocida que en su día enterró a su hijo y no sabe que en el interior de la cajita no había absolutamente nada", se lamenta Herrera. Así, este ataúd vacío no tiene nombre y desde la asociación no saben a quién pertenece.

A estos casos de ataúdes vacíos se une, además, la no aparición de cinco cajas en los enterramientos, exactamente, en tres sepulturas verticales concretas. "En una de ellas faltó un ataúd, en otra no encontramos un caso más y en esta última sepultura nos han faltado tres cajas", hace el recuento la presidenta.

Una última sepultura con la que se pone punto (y esperemos que seguido) a un año de trabajo en el que "no ha dado tiempo de completar todas las exhumaciones". Así, aun quedan 13 familias "que esperan con ansiedad que le llegue el momento de averiguar la verdad", asegura Herrera que desde la asociación que preside han pedido ayuda a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para continuar con estos trabajos.

Labores arqueológicas que hasta ahora se han podido llevar a cabo con la ayuda económica de la empresa pública Cemabasa y que actualmente "tienen que parar" ya que se han agotado estos recursos. Desde SOS Bebés Robados Cádiz esperan que la Junta de Andalucía considere con urgencia su petición de ayuda para aliviar el dolor y contribuir a la búsqueda de la verdad de estas familias.

……