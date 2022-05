La arquitecta gaditana Sara Carvajal recibe el premio José Entrecanales Ibarra por la construcción de un dique-puente en Senegal

El pasado mes de febrero la Asociación Alianza por la Solidaridad-ActionAid recibió de manos de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, el Premio de Cooperación al Desarrollo de la Fundación José Entrecanales Ibarra. Este galardón reconocía la importancia de la construcción de un dique-puente sobre el río Sofaniama, en la región senegalesa de Kolda, que permite el tránsito por una zona que durante seis meses al año era totalmente impracticable.

En el equipo de esta asociación destaca la presencia de la arquitecta gaditana Sara Carvajal, que dirigió la obra y que conoce profundamente la realidad de este país africano, donde residió y trabajó durante nueve años. Sara lideró un equipo eminentemente femenino junto a la coordinadora del área de desarrollo local sostenible de la Fundación Alianza por la Solidaridad, Almudena Moreno, y las dos ingenieras diseñadoras del puente, la senegalesa Ndeye Aissatou y la madrileña Isabel López. El proyecto llamó la atención de la Fundación José Entrecanales Ibarra, que financió la obra y permitió cambiar la vida de más de 50.000 personas de la zona.

En la región de Kolda, en la frontera entre Gambia y Senegal, se sitúa el río Sofaniama, que durante seis meses al año dejaba intransitable la zona debido a las inundaciones. "La idea era mejorar la libre circulación de las personas y los bienes, la accesibilidad a la salud y la educación así como gestionar de forma más adecuada el agua para los cultivos", explica Sara.

La obra comenzó en mayo de 2019 y concluyó en junio de 2020, aunque el proceso de identificación de las necesidades del terreno, la aprobación del proyecto, la financiación y la licitación empezó en el año 2016. El equipo de la Asociación Alianza por la Solidaridad-ActionAid junto con su socia senegalesa ADWAC (Forum pour un Développement Durable Endogène) y la gambiana ADWAC (Agency For The Development of Women & Children) vieron como una prioridad construir un dique-puente en una zona inundable que anegaba comunidades de Senegal y de la otra orilla, a dos kilómetros, en Gambia. Los trabajos tenían una incidencia indirecta en 50.000 personas y directa en 20.000.

"La población local había construido un puente con sus propias manos, pero cuando llegaba la época de lluvia, que suele ser torrencial, impedía la relación entre las personas entre cuatro y seis meses al año. No podían ir a los centros de salud, ver a sus familias o acudir a la iglesia o a los mercados semanales. Es una zona rural y campesina donde utilizan caballos y carromatos para desplazar las mercancías. Incluso hubo algún ahogado al intentar atravesar el río. Nuestro objetivo era facilitar el paso todo el año, retener agua para gestionarla y permitir el riego de los cultivos de arroz y la recarga de los pozos para los perímetros hortícolas", relata la arquitecta gaditana.

La Fundación José Entrecanales Ibarra identificó la importancia de este proyecto, fundamental para la comunidad local, y permitió su financiación. "Este premio ha supuesto una gran satisfacción por poder llevar a cabo una obra que era prioritaria para la población afectada. Es una alegría que sea una realidad y que no se quedara en un papel. Como arquitecta, estar en un complejo constructivo tan complejo en una zona aislada fue un reto y una gran satisfacción. Es un honor contribuir a generar mejor calidad de vida y oportunidades".

Tras nueve años en Senegal, Sara Carvajal regresó a Cádiz, donde está desarrollando su carrera profesional como arquitecta especializada en gestión integral de las áreas litorales, desarrollo sostenible y acción frente al cambio climático en la consultora CONSIDERA S.L.