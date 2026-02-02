El Archivo Provincial rescata los 'inventos' de Cádiz

‘Patentes y Marcas: creatividad y talento en Cádiz a principios del siglo XX’ es el título que el Archivo Provincial de Cádiz ha dado a su primer documento destacado del año. Se trata de un documento sumamente curioso que recoge y contextualiza el contenido del libro de registro titulado ‘Registro especial de patentes de invención, marcas de fábrica y de comercio y dibujos industriales’, una obra abierta un 11 de noviembre de 1901 y cerrada un 31 de enero de 1933 en la que se encuentran anotados un total de 140 registros de solicitudes de patentes, marcas, nombres comerciales, dibujos de fábrica y privilegios de industria. Este libro, se señala en el documento destacado, informa sobre “los avances de la ciencia, la inquietud de los gaditanos, el comercio y la industria en nuestra provincia y los personajes destacados de la misma, que con su iniciativa y compromiso se preocuparon por el progreso y bienestar de la sociedad durante las primeras décadas del siglo XX”.

Firmado por la técnico del Archivo gaditano Avelina Benítez Barea, este primer documento de 2026 se convierte así en una excelente oportunidad para conocer cómo los gaditanos de ese primer tercio del siglo XX trataron de aportar su granito de arena al mundo de los inventos y los avances técnicos, en muchas ocasiones relacionados con la actividad industrial que desarrollaban. El documento y sus múltiples detalles, que se puede consultar vía web, se encuentran expuesto hasta finales de febrero en la Casa de las Cadenas, sede del archivo gaditano.

Conviene advertir que el libro de registro no contiene dibujos ni memorias de los proyectos anotados, como se especifica en el documento, una competencia más relacionada con el Archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues era el organismo encargado de “conservar todos los expedientes administrativos, memorias descriptivas, planos, libros de registro y álbumes relacionados con invenciones, diseño industrial, marcas y nombres comerciales”.

Naipes gaditanos de Olea. / AHPC

Pero esta circunstancia no resta interés a las 140 anotaciones realizadas en sus 32 años de vigencia, pues aporta datos y nombres de sumo interés acerca de estas singulares peticiones de patentes y marcas a la gaditana: “En cada registro consta el nombre del solicitante, su domicilio, la hora en que presenta la solicitud -dato este de capital interés según un Oficio del Jefe del Registro de la propiedad industrial y comercial que se anexa al Libro-, lo que solicita y la documentación complementaria que aporta y en la que apoya su proyecto y solicitud; documentación que, lamentablemente, no poseemos pero que, de haberse podido conservar, se encontraría en el Archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

“A través de las hojas del Libro -se explica- encontramos el nombre de muchos gaditanos, algunos de los cuales se repiten con asiduidad: unos, industriales emprendedores, empeñados en la introducción de mejoras en la fabricación, transporte y comercialización de sus propios productos; otros, relacionados con el mundo militar, presentando soluciones prácticas a problemas técnicos; y otros, finalmente, profesionales de muy diversos ámbitos que centran sus investigaciones y proyectos en sus áreas de conocimiento”.

Etiqueta de la bodega Molina y Cía. / AHPC

La industria vinatera de Jerez destaca en la solicitud para registrar sus marcas comerciales, mientras que el mundo militar se decanta por las patentes como una camilla sanitaria con ruedas neumáticas, un uniforme para el ejército o una máquina para calibrar casquillos metálicos. Igual sucede en otros ámbitos industriales, desde el que se ‘inventó’ una bocina armónica para las máquinas parlantes (un gramófono, por ejemplo), un aparato para arriar botes salvavidas, un precinto para proteger a las mercancías transportadas en vagones descubiertos de ferrocarril o un instrumento óptico para la extracción de las cataratas. También aparece una plancha de cocina portátil e incluso cajas de distintos materiales para el envasado de productos comerciales. Y así, hasta 140 marcas, patentes e ideas innovadoras que buscaban su hueco en el mundo de los inventos.