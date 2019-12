El juez archiva la demanda del PP contra el Ayuntamiento por el alumbrado navideño

El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 3 de Cádiz ha archivado definitivamente la demanda presentada por el exconcejal del Partido Popular José Blas Fernández por el retraso del consistorio en la convocatoria de la comisión de investigación que tenía por objeto controlar y revisar la ampliación del alumbrado navideño en 2016, según publicó ayer Radio Cádiz.La Navidad de ese año, el equipo de gobierno ‘salvó’ in extremis su propuesta originaria de iluminación extraordinaria de las calles y plazas de la ciudad con una ampliación de luces en las principales calles del casco histórico por medio de un convenio suscrito con la empresa Eléctrica de Cádiz, que se hacía cargo del coste de esa ampliación. Desde ese mismo instante, el grupo municipal del PP receló de la medida, al entender que podría vulnerar el pliego de condiciones que rigió el contrato de esas luces, lo que iría en contra de la Ley de Contratos.Y ahora, tres años después, la Justicia vuelve a tumbar una denuncia del PP contra el Ayuntamiento de José María González ‘Kichi’.Posteriormente, el 28 de julio de 2017, el pleno acordó que se crease una comisión de investigación para dilucidar si el procedimiento administrativo que llevó a cabo el consistorio para aumentar los exornos navideños en la calles incurría en alguna ilegalidad.Tras el acuerdo plenario, y ante la dilación a la hora de convocar la comisión de investigación, José Blas Fernández presentó el recurso contencioso-administrativo que ahora ha sido archivado y que denunciaba “la inactividad administrativa del Ayuntamiento de Cádiz”.El alcalde de Cádiz declaraba ayer a través de las redes sociales que “el PP y la oposición se han dedicado todo este tiempo a bloquear, boicotear y embarrar la gestión diaria todo lo posible. Esta es otra prueba. Una denuncia más archivada del Partido Popular contra el Equipo de Gobierno. Otra más. Y ya va una docena”.Kichi sigue diciendo que , “a diferencia de ellos, gobernamos con transparencia, honradez y para la gente, no para el beneficio personal. Porque a diferencia de los partidos de la Gürtel y los ERES, entendemos la política como un servicio puntual y temporal a la ciudadanía. Un tiempo que dedicamos a dejarnos la piel por mejorar la vida de las personas y no hacer de la política una profesión”.En su perfil de Facebook, Kichi setencia diciendo que “qué pena que la oposición haya preferido dedicar su tiempo en denunciar, entorpecer y zancadillear en lugar de trabajar por la ciudad.