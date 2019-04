El PP considera que todo lo ocurrido desde la Navidad de 2016 se debe a un intento del equipo de gobierno “de ir dejando pasar el tiempo a ver si así no ocurre nada; y eso no va a pasar”.

Demasiados “acuerdos de papel mojado” en el Pleno municipal

Al hilo de lo ocurrido con la comisión del alumbrado extraordinario de Navidad de 2016 (convocada un año y nueve meses después de aprobarse por el pleno y con carácter de fiscalización y control, pero no de investigación, según denunciaron ayer los populares) José Blas Fernández ha denunciado los numerosos “acuerdos de papel mojado” del actual Pleno del Ayuntamiento. “Todavía estamos esperando también, por ejemplo, la comisión de seguimiento a las cuentas municipales”.

“Las paredes de cristal no sé en qué se van a convertir, pero desde luego transparencia no se ve por ningún lado en este Ayuntamiento”, lamentó el concejal popular, que en relación a estas circunstancias explicó las actuaciones que han venido sucediéndose en los últimos años.

“Se quejan de una politización de la Justicia y de que vamos mucho al Juzgado, pero es no nos dejan otra alternativa. Llevo un año y nueve meses esperando respuesta, y me vienen ahora con esto. ¿Qué hago, si no me dejan otra opción?”, afirmó Fernández.