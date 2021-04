Alumnos de Náutica de la UCA, un año estancados por no poder hacer las prácticas

Los alumnos de cuarto curso del Grado en Náutica y Transporte Marítimo de la Universidad de Cádiz (UCA) se encuentran en una situación de estancamiento. En junio del año pasado terminaron todas las asignaturas pero para poder obtener el título, necesitan realizar 120 horas de prácticas que pagaron con la matrícula pero todavía no han podido hacer. Estos estudiantes lamentan que llevan un año parados cuando podían estar ya embarcados.

Se quejan de que la UCA no les facilita las prácticas alegando que no hay navieras que acojan ahora mismo a alumnos en prácticas. Sin embargo, algunos de ellos (unos ocho o diez) lo han conseguido por su cuenta. Ante esta situación, los demás (unos 50) se cuestionan si es posible que tenga más poder una persona individual que una Universidad.

Afirman que han tenido varias reuniones con la dirección de EIMANAR (Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica), "pero en cada una nos han dicho cosas distintas y no nos dan soluciones", señala uno de los alumnos. Explica que inicialmente les propusieron hacer las prácticas en los simuladores de puentes de mando de la Universidad, "pero la Dirección General de Marina Mercante no dio el visto bueno porque por muy avanzado que sea el simulador, no es lo mismo que estar embarcado. Así que se desechó esa opción". Al respecto, este estudiante argumenta que los oficiales (o pilotos) de marina mercante no están sólo en el puente: "Tenemos que aprender también labores de marinería, porque vamos a ser los responsable del barco".

Otra opción que les plantearon desde la UCA fue poner una serie de asignaturas teóricas para convalidar con las prácticas, algo que en opinión de los alumnos "no tiene ningún sentido para alguien que se tiene que dedicar a dirigir y gobernar un buque".

Cuentan que la UCA publicó hace unos días en Youtube un vídeo promocionando EIMANAR, destacando que esta escuela tiene un 100% de empleabilidad, y los alumnos del Grado de Náutica y Transporte Marítimo pusieron comentarios dando su opinión, quejándose de la situación en la que se encuentran y poniendo en duda esa empleabilidad, ya que si no se ofrecen las prácticas, no pueden trabajar. Pero esos comentarios fueron eliminados. Lo mismo ocurrió cuando la UCA subió el vídeo al perfil de Instagram, donde el rector llegó a tildar a algunos alumnos de demagogos. "En vez de borrar los comentarios y ocultar las carencias de la Universidad, lo que deben hacer es solucionar los problemas, y que nos permitan terminar de formarnos como marinos, que es nuestro sueño", manifiesta uno de los estudiantes afectados.

Desde la UCA aseguran que esta situación "está en proceso de resolverse". Indican que la dirección de la Escuela "está en contacto permanente con los representantes de los alumnos" y que está previsto que el tema de las prácticas se aborde la semana que viene en la Comisión de Garantía de Calidad del centro. Añaden que los alumnos han pedido una cita al rector para tratar este asunto y serán recibidos en próximas fechas.