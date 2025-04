Alicia Puga, experta en Marketing Digital: "El mayor beneficio que tiene TikTok para una empresa es el alcance"

El pasado jueves la Cámara de Comercio de Cádiz organizó el taller online 'TikTok, la red social de moda también para tu negocio', una iniciativa dirigida a pequeñas empresas, microempresas y autónomos, cuyo objetivo es facilitarles el acceso a estrategias modernas que les permitan competir en igualdad de condiciones en el mercado digital actual. Esto incluye aprender a crear contenido adaptado a la plataforma, mejorar su visibilidad online y conectar tanto con su público objetivo como con nuevos públicos.

Este proyecto forma parte de las acciones de dinamización de la Oficina Acelera Pyme para el Kit Digital de la Cámara de Comercio de Cádiz y fue impartida por Alicia Puga Elvira, profesora titular de Marketing Digital en New Digital Talent University School y socia fundadora de una empresa especializada en marketing digital. Con ella hablamos sobre las estrategias que pueden aplicar las pequeñas empresas, microempresas y autónomos para aprovecharse de las ventajas que ofrece TikTok.

Pregunta.¿Qué herramientas y estrategias son las más adecuadas para que las empresas puedan aprovechar TikTok como parte de sus acciones de transformación digital?

Respuesta.Más que como parte de su transformación digital, yo hablaría de TikTok como una herramienta de comunicación potente para las empresas. Se trata de un canal donde el usuario se expone a mensajes y productos de forma constante y muy ágil. Poder estar presente en esos momentos es toda una oportunidad para las pymes. ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillo, con el contenido. El marketing de contenidos habla de trabajar lo que contamos online para conseguir objetivos en relación a nuestros clientes potenciales. Se trata al fin y al cabo de buscar aquello que el usuario necesita de nosotros. Ese mensaje, ese consejo, ese truco, que nosotros conocemos de sobra por nuestra experiencia y para ellos supone un aporte de valor extra.

P.¿Qué perfil de usuario es el más común en TikTok?

R.Tenemos la idea de que el perfil de usuario en TikTok es muy joven y que sólo entra para ver vídeos ridículos o bailecitos de moda. Pero no es así, los menores son muchos en esta red social, es cierto, pero los últimos estudios señalan que de los mayores de edad que la frecuentan, más del 40% tienen por encima de 30 años. Y consultan temas de lo más variado. Aquí lo que todos los usuarios tienen en común es que vienen a entretenerse por encima de todo. Así que el contenido que subimos como empresas es clave para el éxito.

P.¿Deben las empresas cambiar su imagen para acercarse al público de TikTok?

R.No creo que sea necesario cambiar su imagen. Si tu marca ya se adapta al cliente tipo que intenta atraer, se trata solo de adaptar el mensaje a la plataforma. Con esto quiero decir que es cierto que tomamos cierto lenguaje, o cierto formato, para ser más atractivo y tener mayor alcance en menor tiempo.... pero no hay que impostar lo que no somos. No hace falta ser super gracioso o muy moderno para tener éxito. Al final lo que el usuario busca es contenido auténtico, útil y real.

P.¿Qué beneficios puede sacar una empresa al estar presente en TikTok?

R.El mayor beneficio que TikTok ofrece es el alcance. Con esto me refiero a la cantidad de público al que se puede llegar con el contenido, sobre todo al inicio. Una pyme que abre un perfil y comienza a compartir contenido en TikTok, tiene muchas opciones de llegar a un público muy amplio. Muchas más que en otras plataformas sociales. Y eso es gracias a cómo el algoritmo premia contenido relevante por encima de otros aspectos.

P.Póngame ejemplos de empresas cuya presencia y estrategia en TikTok les ha beneficiado o que se han dado a conocer directamente desde esta red social.

R.Hay muchos perfiles que han tomado gran relevancia gracias a TikTok, que han visto en esta red social, por fin, el espacio que buscaban. Un poco también por el funcionamiento de ese algoritmo, en el que no pesaban tanto los seguidores. Si me tengo que quedar con empresas, pymes más que multinacionales, que están haciendo un buen trabajo con TikTok, me decantaría por 'Amor de peluche' con Cristina a la cabeza, una tienda de peluches, que consigue conectar muchísimo con la audiencia y transformar esa comunidad en ventas. Y 'Navarrete online', una tienda de electrodomésticos de pueblo, como ellos mismos se definen en su perfil que, de una forma muy natural, ha conseguido hacerse un hueco y señalarse sin grandes montajes de vídeo. Ofrecen consejos reales y cotidianos, que una generación tan digital como la que tenemos hoy, necesitaba en su día a día. Pero no son los únicos, estos pueden servirnos de inspiración, porque al fin y al cabo se trata de pensar qué podemos nosotros ofrecer como contenido de valor y ponernos a ello.

