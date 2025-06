Alcohólicos Anónimos cumple 90 años con una reunión abierta en Ubrique con el fin de implantarse en la Sierra

Cádiz/Bajo el lema "¡No estás solo!", Alcohólicos Anónimos (AA) celebra este miércoles 11 de junio el 90 aniversario de su fundación, tras nueve décadas ayudando a dejar de beber a millones de personas en el mundo, con una reunión abierta a toda la sociedad que tendrá lugar a las 11:00 horas en la piscina municipal de Ubrique, en la calle Fernando Gavilán.

El Área 19 de AA presta servicio gratuito, desinteresado y absolutamente discreto a quien lo necesite desde hace más de 47 años en la provincia de Cádiz y 32 en la capital, cubriendo también la comunidad autónoma de Ceuta, con grupos en Algeciras, El Puerto, Jerez, San Fernando y otras ciudades en territorio gaditano. Sin embargo, en la Sierra, donde en algún momento AA estuvo presente, en Arcos y en Bornos, concretamente, hace tiempo que no funciona ningún grupo.

"Tenemos esta deuda con la comarca; hay que llevar el agua a donde no la hay", explica F. G., incansable responsable de información pública del Área 19 de AA. "Ya celebramos una reunión informativa en Villamartín, que fue todo un éxito, y hemos sido muy bien acogidos aquí en Ubrique, hospitalidad que agradecemos enormemente", añade.

"Nosotros estamos siempre cerca de quien está sufriendo, de quien necesita que le tiendan una mano firme porque ha perdido su trabajo, su familia, a sus hijos y hasta la dignidad. Y aquí en la Sierra también hay personas, hombres y mujeres, en esas circunstancias", afirma con decisión F. G. De hecho, están a la espera de la muy próxima cesión de un local en una población serrana al que podrían desplazarse las personas interesadas desde otras localidades vecinas, "porque el anonimato es muy importante a la hora de desarrollar nuestra labor", subraya el responsable de información pública de AA.

“Si el alcoholismo es un problema en tu vida, podemos ayudarte. El alcoholismo es una enfermedad de graves consecuencias. Nosotros te ayudamos, tú decides No estás solo. Si necesitas ayuda, llama al 606 21 00 01”. Este es el mensaje con el que Alcohólicos Anónimos convoca a esta cita en Ubrique a cada persona que se encuentre en esas circunstancias, a sus familiares y amigos y a la ciudadanía en general.

Los “Doce Pasos” son el núcleo del programa de AA para la recuperación personal del alcoholismo, recuerda F. G. "Y el primero de ellos es que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables", destaca este portavoz del colectivo. Pero el seguimiento de estos doce pasos no es obligatorio, aunque en AA constatan que quienes los siguen con sinceridad y los aplican en su vida cotidiana parecen sacar mayor beneficio del programa.

28 grupos en territorio gaditano

Por razones obvias, no hay un censo oficial de personas asistidas por AA, pero sí de los grupos que funcionan en la denominada Área 19: Actualmente son 28 en territorio provincial gaditano y en la comunidad autónoma de Ceuta. Cuatro de ellos dan apoyo en la ciudad de Cádiz: El Camino, Loyola, Mantenerlo Simple y Esperanza 89. Algunos aglutinan a entre 18 y 20 miembros y otros, solo a dos o tres. “Pero esto fluctúa mucho porque las personas van y vienen y no llevamos un control. Solo apuntamos cuánta gente asiste a cada reunión y de lo que se habla”, aclara F. G., “servidor” del colectivo. Porque en Alcohólicos Anónimos no hay líderes, ni jefes, sino servidores. “Nosotros servimos, no gobernamos”, recalca. Son quienes se preocupan de conseguir los lugares para las reuniones cerradas, quienes hacen el café, quienes compran los dulces que se ofrecen a los asistentes y quienes orientan a los otros servidores para que la llama de AA siga viva. Sí que existen los llamados Representantes de Servicios Generales (RSG), que actúan como vínculo con la organización a nivel nacional y mundial y una Oficina del Servicio General en Avilés (Asturias).

Tampoco hay en AA cuotas, ni presupuestos ni subvenciones. Los gastos se sufragan mediante una colecta que se hace en mitad de cada reunión. “Se pasa una bolsa en la que la mano debe entrar cerrada y salir abierta”, cuenta F. G.

Aprender a vivir sin beber

“El problema está en aprender a vivir sin beber. Sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, en la que la cerveza y el vino son casi más baratos que la leche, y si no consumes, no ligas, no tienes amigos o en tu empresa no te miran bien. La mayoría sois bebedores sociales y no os afecta. Pero hay otros que estamos enfermos. Porque esto es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud”, aclara F. G..

“Para participar en una reunión cerrada solo basta acudir. Allí se te da café, un dulce y se te escucha. No preguntamos nada. No somos nadie para eso. No somos políticos, ni religiosos, ni partidarios de ninguna cultura, etnia o color en concreto”, subraya este portavoz de AA.

Respecto al perfil mayoritario de la persona que acude a Alcohólicos Anónimos, tampoco hay estadísticas. En cualquier caso, lo que más abundan son hombres a partir de los 50 años, “pero también hay muchas mujeres en Cádiz que sufren en silencio este problema”. “Aquí puede venir desde un camarero hasta un arquitecto o un juez”, insiste el servidor de AA.

En España funcionan actualmente unos 616 grupos de Alcohólicos Anónimos, que celebran una media de dos reuniones semanales por grupo, informan desde la organización.

El legado de un corredor de Bolsa y un médico en los EEUU de 1935

Millones de personas en el mundo mantienen a diario la misma batalla que libraron un corredor de la Bolsa de Nueva York y un médico de Akron (Ohio) en 1935: no tomar ni una sola copa durante las siguientes 24 horas con el fin de mantenerse sobrios el mayor tiempo posible. La Ley Seca, vigente durante casi catorce años y derogada en 1933, había causado todavía más estragos en Estados Unidos que los que pretendía combatir. Y Bill W. descubrió que ayudando a otras personas con el mismo problema a permanecer en dique seco, como el doctor Bob S., y compartiendo experiencias con ellas, disminuían sus irrefrenables deseos de beber. Pero no será hasta 1939, con la publicación de 'Alcohólicos Anónimos', cuando el programa de ayuda a la recuperación de alcohólicos de Bill y Bob tome forma y se extienda rápidamente por Estados Unidos y luego fuera de sus fronteras. Hoy en día, la comunidad funciona mediante más de 115.000 grupos en unos 180 países.

En España hay constancia de una primera consulta al Servicio General de Alcohólicos Anónimos (AA) de Nueva York en 1955 por parte de un médico de Madrid, a quien ponen en contacto con Ray C., que residía en la capital. Y así aparece el primero de los grupos en el país. Luego se constituirían otros en Málaga, Valladolid, Barcelona, Rentería, Las Palmas y Tenerife. Pero no es hasta 1970 cuando se dan los pasos necesarios para consolidarse como asociación a nivel nacional. En 1979 se legaliza la asociación Servicios Generales de AA de España y un año después se celebra su primera conferencia.