El alcalde de Cádiz no descarta alargar el periodo de visitas al castillo de San Sebastián

Cádiz/Con mucha prudencia pero dejando entreabierta la puerta a la esperanza, el alcalde de Cádiz habla del futuro inmediato del castillo de San Sebastián, un histórico enclave situado junto a la playa de La Caleta que, tras seis años cerrado, tuvo su reapertura el pasado 12 de agosto para, en principio, volver a clausurarse el próximo 30 de septiembre.

Una fortificación que, a pesar de sus achaques visibles (no se ha abierto al completo, sin programación y huyendo de las horas sin luz) e invisibles, ha vivido (está viviendo) jornadas de intensa actividad, ya que son muchos los gaditanos y turistas los que se están acercando en estos días a visitar esta joya del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. "Yo creo que está funcionando muy bien", ha reconocido, de hecho, Bruno García recordando que, por ahora, el último día del presente mes es la fecha oficial para dar por terminada esta resurrección temporal del inmueble.

"Estamos a 5 de septiembre. Vamos a disfrutar esto que está pasando y en unos días, vamos a ir viendo cómo va el clima, vamos a ir viendo...", ha puesto la luz el primer edil que también ha anunciado que "en estos días, aunque todavía no tenemos fecha concreta", va a mantener "un primer encuentro de valoración" con la subdelegada de Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, con el objetivo de analizar la situación actual del castilllo y "poner un poco las bases" de su futuro. Y es que, hay que recordar, la reapertura de San Sebastián ha sido posible por el acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento de Cádiz, subdelegación de Gobierno y Demarcación de Costas.

Con todo, Bruno García avisa que tras esta reunión "no queramos saber qué va a pasar con el castillo para los próximos 15 años". "Vamos a valorar lo que está pasando, que yo creo que está funcionando bien y, si se puede ver, si también nos lo permiten los contratos y si el cambio climático juega a nuestro favor en este aspecto, pues por qué no, no se descarta que podamos ampliar el periodo de visitas. Si la cosa va, y podemos técnicamente, podemos intentar aguantar con el castillo de San Sebastián abierto, probablemente, lo haremos", ha terminado reconociendo.