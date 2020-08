El alcalde de Cádiz muestra su apoyo a los trabajadores acampados frente al astillero de Puerto Real

El alcalde de Cádiz, José María González, ha mostrado en la jornada de este martes con una visita su apoyo a los dos trabajadores de la industria del metal acampados en señal de protesta frente al astillero de Puerto Real.

“Era necesario venir aquí para mostrar todo nuestro apoyo a los compañeros Jesús y Manuel y, en general, a todos los trabajadores del metal, de los astilleros y, si me apuran, de la Bahía de Cádiz, porque recordemos que la incertidumbre no sólo se encuentra en el sector naval, sino también en el aeroespacial”, ha manifestado.Al hilo, ha incidido en la reclamación de carga de trabajo y en la del cumplimiento de los convenios laborales. “Si se garantizase el empleo de forma estable a corto y largo plazo y si se respetase el convenio y las condiciones dignas en las empresas auxiliares, no habría protestas, ni despidos ni esta situación a la que ahora se enfrentan los compañeros Manuel y Jesús, que son los rostros visibles de mucha más gente que vive con miedo y con incertidumbre de cara al futuro”, ha recalcado el alcalde, quien expone que es “necesario, llegados a este punto, que haya una mayor transparencia en una empresa pública como Navantia”.

En esta misma línea, aboga por “exigir y demandar de una vez la diversificación de la producción en la Bahía de Cádiz”, toda vez que entiende que “los trabajadores y trabajadoras de los astilleros y la industria auxiliar no pueden seguir pendientes de la fragata de turno, de ese barco que, tal como viene, se va”, y considera que hay que apostar por “nuevas líneas de producción, por las energías renovables y por la inversión y la reindustrialización de la Bahía de Cádiz”.