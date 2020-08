Parada indefinida en el metal: "Hasta que no readmitan a los compañeros no volveremos al tajo"

Las protestas de los trabajadores de la industria auxiliar del metal han dado un paso más en sus reivindicaciones y han paralizado este lunes la producción "de forma indefinida". En la segunda asamblea que han celebrado en esta jornada han optado por una parada del sector. "Nos vamos a casa, el turno de tarde tampoco trabajará y mañana igual. Así seguiremos hasta que se readmitan a los trabajadores despedidos", dicen desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM).

La decisión se tomó este jueves en una votación en la que, prácticamente por unanimidad, se optó por la parada. “Esto no es una lucha por dos compañeros despedidos sino por las listas negras que existen en las empresas auxiliares y que se permiten en una empresa pública como Navantia. No vamos a consentirlo más", dijeron antes de que se votase.

Siguen convencidos de que el despido de ocho operarios de una de las empresas auxiliares se ha debido a la protesta del pasado jueves que acabó con un corte de carretera. "La empresa ha ofrecido readmitir a los trabajadores y despedir a otros ocho, y eso es algo por lo que no vamos a pasar", aseguran. "La empresa nos dice que hemos salido porque teníamos que salir, cuando otras veces hemos hecho asambleas a la hora del bocadillo y nos han dicho que no sigamos por ese camino que no es beneficioso”, dice uno de los trabajadores despedidos.

Entre los despedidos figuran dos "cabezas visibles" de la CTM que han comenzado a montar un campamento en las puertas de Navantia donde dicen que permanecerán hasta que la situación se solucione".

Las reivindicaciones han aumentado. A la carga de trabajo y el cumplimiento de los convenio que reclamaban el jueves, se suma ahora la petición de readmisión de los despedidos y "que se haga una auditoria externa a la dirección de Navantia para que la factoría se regenere".