Ajolá reabre hoy en la calle Cristóbal Colón de Cádiz reconvertido en bar castizo con vermú, gildas y ostras

El espíritu del bar Ajolá, una de las mejores terrazas con vistas al mar de las que disponía Cádiz, resucita este viernes 30 de enero de 2026 reconvertido en otro proyecto y ocupando un local que durante años mantuvo un establecimiento gaditano único e irrepetible como fue la Tasquita Joselito.

Rafael Revuelta y su socio y marido Nacho Padrino reinventan su Ajolá y lo transforman en un bar castizo, de paso, con vermús y gildas, ostras y vinos espumosos. Con una atractiva oferta para el mediodía, pero también para picar algo de noche, antes de disfrutar de la música y el baile que ofrecen un par de locales de la zona, según adelantó a este periódico en su momento Rafael.

"Reabrimos con otro concepto, pero conservando nuestro nombre, Ajolá, que es la palabra que nos ha caracterizado durante nuestra anterior etapa de terraza. Va a ser un bar de paso, más castizo donde vamos a retomar esa costumbre de tomarte una tapa con un vermucito o un vinito, que los tendremos también espumosos, ahora que están tan de moda. Además, ofreceremos varios tipos de gildas y ostras", avanzó ayer a este diario uno de sus propietarios.

La barra del nuevo Ajolá. / J. M.

"En Bar Ajolá ya estamos listos. La buena noticia: Abrimos nuestro nuevo bar este viernes 30 de enero", avisaban ya el miércoles en su cuenta de Instagram. "Somos los de siempre, no hemos cambiado, hemos evolucionado. Hacia el bar, bar, el de toda la vida, pero con nuestro toque personal, ese que le añade hielo, una aceituna y rollasso... El viernes 30 de enero a las 12:30 volvemos a subir la persiana (para no volver a bajarla) ¡Ajolá te veamos por aquí!", añadían.

Espejos pintados con las especialidades, al más puro estilo madrileño. / J. M.

"Donde el tiempo se mide en rondas, no en segundos. Donde el sonido de la caña en la barra es nuestra música favorita. Donde la tapa es la que siempre te acompaña. Ni gastrobar, ni florituras. Somos el bar de siempre, mejor que nunca", animaban en otra de sus entradas promocionales. "Sería el 'A tu vera' de Lola Flores con un beat de C. Tangana; sería el Nu funk de La Plazuela y su Péiname Juana… Sonamos a tradición, pero con el reverb a tope. Lo de siempre, como nunca…" , decían en otra de ellas en la que se anuncian con "el brillo de la Lola y el ritmo de Rosalía".

Situada en el Campo del Sur, muy cerca de la Catedral, la terraza de Ajolá cerró sus puertas el pasado 1 de diciembre de 2025, tras no poder llegar a un acuerdo con la propiedad del local, que solo les ofrecía la posibilidad de su compra por un precio que no pudieron asumir. Rafael y Nacho tuvieron así que poner fin a una década de sol, tapas y un horizonte infinito. Pero sólo temporalmente, porque el local fue recientemente adquirido por Antonio Gómez, un arquitecto de interiores, y su hermano Rafael, ingeniero, y reabierto bajo el nombre de Hola.