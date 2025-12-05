'Hola', la nueva apuesta hostelera del Campo del Sur en Cádiz

Antonio Gómez, uno de los dos propietarios, junto a Alicia Graban, la encargada de Hola, en la puerta del bar.

Son las once de una mañana muy fría de diciembre. Cualquier rayo de sol se agradece y en el exterior del pequeño bar que fue el Ajolá, en el Campo del Sur, no se está nada mal. No es de extrañar que hasta hace muy poco funcionase un negocio con terraza frente al mar y que, después de su cierre, hayan pasado escasos días hasta su nueva ocupación.

Es un lugar tan apetecible y con tan bonitas vistas que Antonio Gómez, un arquitecto de interiores, y su hermano Rafael, ingeniero, se han lanzado a reabrirlo en lo que será “nuestra primera inversión en hostelería”. Por eso el bar se llama Hola, “a modo de saludo a la ciudad, para presentarnos”.

Antonio Gómez explica que la idea de emprender nació cuando, debido a su profesión, fue a visitar este local, ya libre, con un cliente. “A él no le encajaba en su idea y a mí me había gustado siempre. He pasado muy buenos ratos aquí, porque es un sitio de referencia. Sol, amigos, terraza... se lo propuse a mi hermano y nos lanzamos”.

La idea es “mantener la esencia” en un establecimiento sin cocina, pero que ofrecerá tapas frías y productos diferentes según la época del año. No faltarán los encurtidos, los chicharrones, el jamón o el queso. “Y queremos que haya algún plato caliente los fines de semana, realizado en otro lugar”, apunta.

Correrá la cerveza Estrella Galicia de barril “en cristalería fina”, con opción de degustar botellines de Alhambra, Cruzcampo, Paulaner o Coronita.

Antonio Gómez anuncia “vino caliente” para esta Navidad y la oferta de una “muy buena carta de vinos”. Será un negocio “muy cuidado y bien pensado, sin llegar a ser pesados”. Hola será “un buen sitio de paso para antes de almorzar o cenar”.

Para afrontar el arranque el Hola contará con una encargada, Alicia Graban, y dos camareros, “con la posibilidad de ampliar plantilla en momentos especiales”.

Hola quiere apoyarse mucho en las redes sociales “para generar el hábito de conocer el horario”, dice Antonio Gómez, que trabajó en la hostelería desde los 16 años y que tiene el título de coctelero profesional. “Sí, habrá cócteles en un futuro”, adelanta. Todo ello se irá anunciando en la web hola.terrazabar o en Instagram en @hola.terrazabar.

Otro de los proyectos es “generar diferentes experiencias según las estaciones y las fiestas como el Carnaval o la Navidad”, sin renunciar a la celebración de eventos culturales para disfrute de la clientela que ocupe las 13 mesas de la terraza.

Antonio y Rafael cogieron las llaves del local el pasado viernes y en una semana se ha trabajado a marchas forzadas, con un lavado de cara en cuanto a pintura, para reabrir, gracias también “a las facilidades puestas por los anteriores gestores del bar, Rafa y Nacho”.

La inauguración, para amigos y de forma privada, tendrá lugar este sábado desde las 13.00 y ya desde las 17.00 estará abierto el bar a todo el público. Este puente de la Constitución-Inmaculada estará abierto desde las 13.00 hasta la medianoche. Los lunes y martes estará cerrado, con horario entre semana de 16.00 a 21.00.