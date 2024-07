AIG pide que Procasa mantenga los alquileres asequibles en vez de vender vivienda pública

Cádiz/Adelante Izquierda Gaditana ha mostrado su rechazo al acuerdo del consejo de Procasa celebrado este martes por el que las viviendas que se vayan recuperando de las 18 promociones de jóvenes en arrendamiento con opción de compra, se pongan a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz en régimen de venta para jóvenes menores de 35 años. Para la concejala del grupo municipal de la izquierda, Helena Fernández, "el PP de Bruno García sigue con su afán de convertir Procasa en una inmobiliaria y de vender innecesariamente parque público en lugar de mantenerlas en régimen de alquiler asequible cuando ya hay proyectadas a futuro numerosas promociones de vpo en venta como las 212 viviendas de Loreto, las 400 de Navalips, o las 55 de los Chinchorros; es decir más de 600 viviendas".

La edil ha rechazado el argumento económico dado por el Equipo de Gobierno de la imposibilidad de asumir el coste de las hipotecas de esas viviendas. "Si lo que se propone desde Procasa se justifica porque no puede hacerse cargo de determinadas hipotecas, ¿por qué no invierte los 2 millones de euros que van a destinar en los presupuestos municipales para expropiar solares para mantener esas viviendas ya construidas que es mucho más económico que construir desde cero?". Fernández ha incidido en que "no es una cuestión económica sino de voluntad política y ese afán del gobierno del PP por la venta para unos pocos, en lugar de apostar por aumentar el parque público de vivienda y por ofrecer alquiler asequible que beneficiaría a una amplia mayoría de gaditanos y gaditanas".

De la misma manera, además del motivo económico, la concejala del grupo municipal de la izquierda ha rechazado el segundo argumento esgrimido por el Equipo de Gobierno desde Procasa de que hay un gran número de personas en el registro de demandantes que quieren acceder a la compra. Fernández ha explicado que "sí es cierto que haya mucha gente que se ha apuntado a esta opción de compra, pero la realidad es que la mayoría no cumplen los requisitos necesarios, tal y como comprobamos en el anterior mandato cuando en el registro no había más de medio centenar de personas con capacidad económica para acceder a una hipoteca, por lo que no sería una medida efectiva". En este sentido, se ha preguntado "¿acaso el PP quiere facilitar la compra de vivienda a sus afines con poder adquisitivo en lugar de facilitar el acceso a la vivienda a la mayoría social de la ciudad? ¿Qué menores de 35 años van a tener capacidad para comprar?". En este sentido, Fernández ha solicitado al consejo de Procasa un informe sobre la tipología de los demandantes de vivienda del registro para comprobar que realmente exista esa demanda tal y como ha argumentado este martes el Partido Popular en el transcurso del consejo de la empresa municipal de vivienda.