Procasa recupera la venta de viviendas en Cádiz

La empresa de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Procasa, ya ha tomado una decisión respecto al futuro de las promociones de alquiler con opción a compra una vez cumplan el período de diez años fijado en las condiciones suscritas en su momento. Los pisos que queden liberados, al no ejercer sus actuales inquilinos el derecho de compra, serán puestos en venta para los jóvenes menores de 35 años.

Así lo ha decidido este martes el consejo de administración de la sociedad municipal, marcando así el futuro de un total de 18 promociones de viviendas que están sujetas a esa modalidad de alquiler con opción a compra. Toda una novedad que supone el regreso de Procasa a la venta de viviendas después de más de una década que hace de la última operación de este tipo, ya que en los dos mandatos de Adelante tanto la empresa como las nuevas promociones construidas se han dedicado al 100% al alquiler.

Según ha trasladado la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, los futuros compradores serán seleccionados por medio del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, que actualmente suma un total de 5.973 personas inscritas, a la espera pues de su correspondiente vivienda. De todas ellas, prácticamente la mitad (2.964 personas) "han manifestado su intención de comprar una vivienda en la ciudad", asegura la edil. Y de esa cifra, 1.054 son jóvenes menores de 35 años, que serían pues los auténticos beneficiados de esta medida.

"La última oferta que se hizo en régimen de venta fue en enero de 2013, cuando se adjudicaron siete viviendas promovidas por Procasa en la calle San Juan, 39; por lo que hace más de 10 años que no se ha ofertado ninguna vivienda en venta para menores de 35 años, ni dentro de una promoción ni de forma individual", ha argumentado también Sanjuán.

El escenario de estas viviendas posibles de nueva venta es que de las 158 que formaron parte de los programas de alquiler con opción a compra, solo se ha ejercitado la operación en 45, a lo que se suma otra decena de inquilinos que han sido trasladados a otras viviendas, por lo que sigue habiendo 103 en alquiler, que serían susceptibles de incorporarse a esta venta anunciada.

Y además de esto, ha señalado la concejala que las próximas promociones que tiene previstas Procasa solo destinarán 18 viviendas a la venta directa, frente a 87 que serán de alquiler, lo que a su juicio supone "una oferta muy reducida para la demanda existente en la ciudad para este tipo de viviendas".

Respetar los acuerdos de 2021

Respecto a esta operación que va a iniciar ahora Procasa, ha querido la concejala precisar que en todo momento se van a respetar los acuerdos adoptados por la empresa municipal en el año 2021 (es decir, con el anterior gobierno local).

En este sentido, ha recordado que se acordó que las viviendas que se recuperaran “se pusieran a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, en régimen de alquiler, pero seleccionando a las familias que pudieran pagar la renta, al igual que hace la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)". De igual modo, se acordó "que a los inquilinos de las viviendas que se mantiene en alquiler con opción a compra se les dé la posibilidad de quedarse como están, manteniendo la opción a compra pero pagando un 10% más en el recibo de renta, en concepto de IVA, o renunciar a la opción de compra quedándose en alquiler con una reducción del recibo de renta del 10%".

También ha referido el acuerdo "que se traslade a las familias que no pueden pagar la renta a otras viviendas del Parque Municipal, que tiene rentas más reducidas, conforme haya disponibilidad y de acuerdo con su composición familiar". Y, por último, "que en el caso de las que puedan pagar y no lo hagan se les haga un acuerdo de pago, y si no lo cumplen que se ejerciten acciones legales que procedan ante el Juzgado para la reclamación de cantidades, y en el excepcional caso que tampoco hagan frente al pago de la renta, que se ejerciten acciones judiciales para el desahucio del inquilino por falta de pago".

"Ni se ha hecho ni se va a hacer ninguna propuesta a los inquilinos que se salga de dichos acuerdos", ha aseverado Ana Sanjuán.