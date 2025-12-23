AIG desea un 2026 donde el alcalde de Cádiz "deje el marketing político y haga un poquito más de trabajo"

David de la Cruz, portavoz del grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana, ya tiene preparados sus propósitos, proyectos y deseos para 2026, entre ellos, una petición para el alcalde de Cádiz, "que deje el marketing político en el que se ha instalado su equipo de Gobierno y haga un poquito más de trabajo".

Así lo ha expresado como cierre del balance que su formación ha hecho sobre la gestión municipal de Bruno García durante este año 2025 en el que, especialmente, se muestra muy preocupado por las políticas de vivienda que el Partido Popular está llevando a cabo en la ciudad. "Cádiz sufre un drama absoluto con la vivienda y no estamos teniendo políticas de vivienda", ha resumido.

"Muchos anuncios, reanuncios... Escuchamos al alcalde y parece que van a hacer viviendas hasta en el salón de nuestra casa, pero la realidad es que ha pasado ya el tercer año de su mandato y seguimos sin ver ningún proyecto nuevo de vivienda pública, accesible y digna cuando vivimos la mayor sangría poblacional y la vivienda es el principal problema de los gaditanos", ha valorado De la Cruz que, en este contexto, no entiende cómo en el Presupuesto Municipal de 2026 "se haya bajado 700.000 euros la partida de ayuda al alquiler".

Por eso, apuesta que "desde todas las administraciones pero, especialmente, desde el municipalismo" se blinde la vivienda, "pero también el empleo", ha dicho el portavoz de AIG acordándose especialmente de "las trabajadoras de Ayuda a Domicilio" y la plantilla de "la Limpieza, que también están sufriendo la vulneración constante del convenio laboral por parte de Valoriza".

En ninguna de estas dos áreas, vivienda y empleo, ni tampoco en el área social -"al final la política social era meterle una partida enorme en el presupuesto a una empresa como Óbolo"- ha visto avances De la Cruz en este 2025 que considera "en blanco" en cuanto a gestión de Bruno García que en 2025 "no ha hecho absolutamente nada, ni en lo pequeño ni en lo grande", más que "constantes anuncios y reanuncios sin que se haya materializado ningún proyecto de los que se prometió en campaña". De hecho, para el líder de AIG se están dando "pasitos para atrás".

De esta forma, para 2026 al igual que piden "un poquito más de gestión y de hechos" al alcalde, también se comprometen a "aportar nuestras propuestas para hacer de Cádiz un lugar más sostenible e inclusivo y donde se priorice, por encima de todo, las políticas públicas", además de "continuar fiscalizando con lealtad y honestidad" el trabajo del equipo de Gobierno "porque hay mucho que fiscalizar", ha aseverado De la Cruz.