El administrador apostólico de Cádiz, “un colaborador sincero que busca el bien común”

El administrador que el Papa León XIV ha designado para regir la diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Valvidia, se presentará ante la ciudad de Cádiz y ante estamentos y representaciones de toda la diócesis este sábado. La Catedral será escenario, a las doce del mediodía, de una misa de bienvenida que no equivale, ni mucho menos, a una toma de posesión pero que simbolizará el comienzo de la etapa del administrador apostólico.

De cara a esta llegada ya definitiva a la diócesis, después de unos primeros días en los que Valdivia ha estado cerrando asuntos pendientes en Sevilla, el administrador se presenta como “un colaborador sincero que busca el bien común”. Así lo ha expresado en un mensaje a modo de saludo que el viernes hacía público el Obispado.

“Me siento enviado, no soy yo quien ha decidido mi destino sino que el Santo Padre, el Papa León XIV y los superiores del Dicasterio para los Obispos han valorado mi disponibilidad para entregarme a vuestra comunidad diocesana”, afirma Valdivia, que se muestra “orgulloso de poder colaborar con mis pobres capacidades a la misión de anunciar el Evangelio a los pobres, a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y a proclamar el año de gracia del Señor”. “Estoy deseando encontraros, escuchar juntos la palabra de la vida y compartir la mesa del Señor”, añade en esta bienvenida, asegurando que su corazón “exulta ante la inminente llegada a la diócesis de Cádiz y Ceuta”.

“Llegan a mis oídos no sólo la brisa del mar sino la de las buenas obras que hace la iglesia de Cádiz y Ceuta. Una Iglesia que quiere acoger y proteger el buen legado de los pastores que me precedieron y dieron su vida por el Evangelio, que abraza desde los dos extremos de los continentes a los hombres y mujeres que buscan el amor y la justicia surcando el Atlántico, que vibra con su historia milenaria, cuna de civilizaciones y deseo de libertad, que no quiere convertirse en estatua de sal mirando exclusivamente a su pasado sino que anhela vivir de la presencia cotidiana de Dios sirviendo a la evangelización; a la misión de transformar nuestro mundo a través de nuestra propia conversión”, ha trasladado el administrador apostólico en estas palabras que se suman a las que ya dirigiera el sábado pasado, horas después de ser anunciado su nombramiento.

Con estos ánimos, y considerándose un servidor público “junto a las autoridades políticas, militares, judiciales y académicas presentes en la diócesis”, se pone a disposición Ramón Valdivida “para dignificar y ensalzar la vida de todos los miembros de esta diócesis hermosa”.

“Espero que podamos colaborar en todo aquello que sirva para mejorar la vida de nuestra feligresía”, concluye su mensaje ante esta misa de bienvenida a la que asistirán diversas autoridades civiles (ya han confirmado la delegada del gobierno andaluz, Mercedes Colombo, con algunos de sus delegados territoriales; o el alcalde de la ciudad, Bruno García, y varios concejales de la Corporación); así como otras representaciones diocesanas que junto a familiares del administrador apostólico está previsto que llenen la Catedral este mediodía.