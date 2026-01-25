Adelante reclama en Cádiz más dinero para el alumbrado ordinario que para el extraordinario

Elaborar y ejecutar un plan integral de mantenimiento y mejora del alumbrado público, que incluya un diagnóstico actualizado del estado de las instalaciones en todos los barrios de la ciudad. Ésta es una de las medidas que el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana defenderá en el próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz, con una moción en la que también reclama al equipo de gobierno que se establezca como “criterio prioritario” que “la inversión anual destinada al alumbrado público ordinario y su mantenimiento sea, como mínimo, superior al gasto municipal destinado al alumbrado extraordinario”, garantizando así que los recursos públicos se orienten prioritariamente a “la prestación adecuada de los servicios esenciales durante todo el año”.

El portavoz de la coalición de izquierdas, David de la Cruz, defiende que el alumbrado público constituye un “servicio esencial” para la ciudadanía, “no sólo por razones de visibilidad, sino también por su impacto directo en la seguridad, la movilidad, la accesibilidad, la convivencia y la calidad de vida en los barrios”.

No obstante, en los últimos años se vienen produciendo en la ciudad, advierte Adelante, numerosas deficiencias en el alumbrado público, como "continuos apagones, farolas apagadas, luminarias obsoletas, iluminación insuficiente en calles, plazas y zonas de paso, así como retrasos en las labores de mantenimiento y reparación". Unas carencias que, remarca De la Cruz, “afectan de manera especial a los barrios populares”.

Es por ello que aboga por una inversión “sostenida y planificada” que permita “modernizar las instalaciones, mejorar la eficiencia energética, garantizar un mantenimiento adecuado y asegurar que el alumbrado público cumpla su función social de manera equitativa en toda la ciudad”.

Además, critica que el gobierno municipal continúe destinando importantes cantidades de recursos públicos al alumbrado extraordinario de Navidad, “con un gasto que año tras año resulta desproporcionado si se compara con la inversión en el alumbrado ordinario, siendo éste un servicio público que desgraciadamente es deficitario”.

Por ello, Adelante Izquierda Gaditana reclamará al equipo de gobierno de Bruno García en la sesión plenaria del próximo 29 de enero que replantee el modelo de inversión en alumbrado, “priorizando el mantenimiento, la mejora y la eficiencia del sistema público frente a gastos extraordinarios que no solucionan los problemas estructurales existentes”.