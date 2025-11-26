Todas las calles de Cádiz con luces de Navidad este 2025
La ciudad gaditana encenderá su alumbrado extraordinario este viernes 28 de noviembre
El Ayuntamiento de Cádiz defiende que la colocación de un solo adorno de Navidad en la plaza de Mina se debe a un reparto equilibrado
La ciudad de Cádiz iluminará la Navidad desde este viernes con el encendido del alumbrado extraordinario, que presentará algunas novedades respecto al de la las fiestas de 2024.
Desde el día 28 de noviembre serán 80 las zonas, entre calles y plazas de la ciudad del casco antiguo y de extramuros, que cuenten con algún tipo de luces. Con algunos cambios como los adornos de la plaza de San Juan de Dios y la iluminación de las Cuestas de las Calesas, otros puntos contarán con "decoración especial". Será el caso de la Plaza Mina, donde ha habido quejas de los comenciantes y hosteleros al contar con un solo adorno.
El año pasado la empresa Iluminaciones Ximénez ganó el contrato que supuso la renovación del alumbrado con una inversión de 3.813 millones en dos años para el alumbrado de todas las fiestas de la ciudad, con Carnaval, Tosantos y la Virgen de la Palma, además de las fiestas navideñas.
Este es el listado de calles y plazas que contarán con iluminación extraordinaria durante las fiestas navideñas, según el pliego de contratación, y con la actualización del último cambio realizado:
Calles del casco antiguo
- Barrié
- Cánovas del Castilo
- Cardenal Zapata
- Cardoso
- Periodista Emilio López
- Hospital de Mujeres
- Libertad
- El interior del Mercado
- San José
- San Pedro
- Valverde
- Zorrilla
- Antonio López
- Beato Diego
- Feduchy
- Plocia
- Rosa
- Rosario
- Sacramento
- Sánchez Barcáiztegui
- Sopranis
- Abreu
- Enrique de las Marinas
- Desamparados
- General Luque
- José Cubiles
- Isabel La Católica
- Merced
- San Félix
- Palma
- El barrio de El Pópulo
- Cuesta de las Calesas
- Punta de San Felipe
Calles de extramuros
- Avenidas Marconi
- Portugal
- Segunda Aguada
- Constitución de 1812
- Las Cortes
- Calles Ciudad de Santander
- Fernández Ballesteros
- Goya
- Pintor Zuloaga
- Trille
- Velázquez
- Acacias
- Fondo Norte del Estadio
- Parlamento
- Santa Teresa
- Tolosa Latour
- Pintor Zuloaga
- García Carrera
- Doctor Gómez Plana
- Doctor José Manuel Pascual y Pascual
- Mercado Virgen del Rosario.
Calles y plazas con decoración especial
- Ancha
- Novena
- José del Toro
- Nueva
- San Francisco
- Columela
- San Antonio
- Catedral
- San Juan de Dios
- Palillero
- Las Flores
- San Francisco
- Ana Orantes
- Genovés
- Cortadura
- Plaza de España
- San Lorenzo
- Aviación
- Alcalde Blázquez
- Reina Sofía
- Pintor Clemente de Torres
- Santo Tomás
- San José
- Mentidero
- Candelaria
- La Reina
- Mina
- Puertas de Tierra
- Avenida principal
