Todas las calles de Cádiz con luces de Navidad este 2025

Iluminación de Navidad en Cádiz en la Plaza de San Francisco, que volverá a contar con los Reyes Magos este 2025.

La ciudad de Cádiz iluminará la Navidad desde este viernes con el encendido del alumbrado extraordinario, que presentará algunas novedades respecto al de la las fiestas de 2024.

Desde el día 28 de noviembre serán 80 las zonas, entre calles y plazas de la ciudad del casco antiguo y de extramuros, que cuenten con algún tipo de luces. Con algunos cambios como los adornos de la plaza de San Juan de Dios y la iluminación de las Cuestas de las Calesas, otros puntos contarán con "decoración especial". Será el caso de la Plaza Mina, donde ha habido quejas de los comenciantes y hosteleros al contar con un solo adorno.

El año pasado la empresa Iluminaciones Ximénez ganó el contrato que supuso la renovación del alumbrado con una inversión de 3.813 millones en dos años para el alumbrado de todas las fiestas de la ciudad, con Carnaval, Tosantos y la Virgen de la Palma, además de las fiestas navideñas.

Este es el listado de calles y plazas que contarán con iluminación extraordinaria durante las fiestas navideñas, según el pliego de contratación, y con la actualización del último cambio realizado:

Calles del casco antiguo

Barrié

Cánovas del Castilo

Cardenal Zapata

Cardoso

Periodista Emilio López

Hospital de Mujeres

Libertad

El interior del Mercado

San José

San Pedro

Valverde

Zorrilla

Antonio López

Beato Diego

Feduchy

Plocia

Rosa

Rosario

Sacramento

Sánchez Barcáiztegui

Sopranis

Abreu

Enrique de las Marinas

Desamparados

General Luque

José Cubiles

Isabel La Católica

Merced

San Félix

Palma

El barrio de El Pópulo

Cuesta de las Calesas

Punta de San Felipe

Calles de extramuros

Avenidas Marconi

Portugal

Segunda Aguada

Constitución de 1812

Las Cortes

Calles Ciudad de Santander

Fernández Ballesteros

Goya

Pintor Zuloaga

Trille

Velázquez

Acacias

Fondo Norte del Estadio

Parlamento

Santa Teresa

Tolosa Latour

Pintor Zuloaga

García Carrera

Doctor Gómez Plana

Doctor José Manuel Pascual y Pascual

Mercado Virgen del Rosario.

Calles y plazas con decoración especial