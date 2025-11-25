El Ayuntamiento de Cádiz defiende que un solo adorno de Navidad en la plaza de Mina "es un reparto equilibrado"

Casi 30 negocios, profesionales, comunidades de vecinos e instituciones han apoyado con sus firmas un escrito que el propietario de los bares Mina Five y Piccola, Emilio Javier Sancho, ha presentado en el Registro del Ayuntamiento solicitando iluminación navideña para la plaza de Mina.

Además de los dos establecimientos del precursor de esta iniciativa, apoyan la propuesta comercios de la propia plaza y de calles cercanas como Zorrilla, Enrique de las Marinas, Antonio López o San José. Así, entre ellos se encuentra la librería Manuel de Falla, la inmobiliaria Red Piso, antigüedades Millán, la hamburguesería Seven, la farmacia, las pizzerías Slice of New York Pizza y Confusione, el bar Mediterráneo, el bar De Mi Ná, el restaurante mexicano La Malquerida y el Mesón Cumbres Mayores. Además, tres instituciones de peso como la Cámara de Comercio de Cádiz, el Museo Provincial y la Delegación Territorial de Educación han querido plasmar su adhesión a este petición en la que también participan vecinos de la zona.

Emilio Javier Sancho, en representación de los más de veinte afectados, denuncia que "ya llevamos varios años en los que la plaza de Mina está olvidada por el Ayuntamiento" en Navidad. Cuenta este empresario que la única decoración especial para estas fiestas será una especie de arco, con forma de regalo gigante, que está ubicado cerca de la esquina con la calle Antonio López, "encima donde menos comercios hay", añade Emilio. No habrá nada más en la plaza porque el pliego municipal no recoge ningún otro exorno para este espacio. "El año pasado pusieron dos almendros iluminados que parecía que se lo habían dejado allí".

Desde el Ayuntamiento defienden que en el pliego actual se hizo "un reparto equilibrado por zonas y barrios", que solo contempla un adorno en la plaza Mina, "pero todas las calles colindantes están iluminadas". Añaden que de cara al próximo pliego se estudiará de nuevo este reparto teniendo en cuenta todas las peticiones que lleguen.

Los firmantes del escrito piden "igualdad" con otras plazas como San Francisco, San Antonio o plaza de España, "donde los adornos son desorbitados y el esfuerzo del Ayuntamiento es palpable", señala el empresario. Ante este desinterés por parte del Consistorio y con el encendido del alumbrado navideño programado para el próximo viernes 28 de noviembre, vecinos y comerciantes piden que la plaza de Mina "cuente con una iluminación navideña acorde con la relevancia histórica y social del lugar, que contribuya a atraer más público y a apoyar el comercio y la hostelería locales en un periodo crítico del año".

Además, solicitan la celebración de algún tipo de actividad relacionada con las fiestas como zambombas en la zona central de la plaza. "Tenemos un escenario central, que era el antiguo templete, donde ya se han montado conciertos con mucho éxito. Siempre suele haber un gran ambiente porque esta es una plaza con mucha vida y en la que la gente responde. Pero no se va a hacer nada porque nunca se ha apostado por esta plaza en Navidad ni en otros momentos del año como Carnaval, en la que solo nos salva el carrusel de coros", apunta Emilio Javier Sancho.

Por ello, van a ser los propios hosteleros los que van a contratar grupos para dinamizar la zona y generar ambiente navideño durante las fiestas mientras esperan algún tipo de respuesta por parte del Consistorio.