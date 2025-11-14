El Ayuntamiento de Cádiz realiza algunos cambios en las luces y exornos de la Navidad 2025

Una imagen de los arcos instalados en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz con motivo de la Navidad 2025.

La apuesta por la iluminación y decoración navideña en la ciudad de Cádiz que el equipo de Gobierno de Bruno García realizó en las fiestas del pasado año parece que no sólo se va a mantener, sino que se intenta mejorar para las fiestas del presente 2025. Así, la voluntad de limar algunas dificultades detectadas en la pasada edición, junto al interés por ofrecer algún nuevo atractivo, promueven algunos cambios en la fisonomía de la Navidad de Cádiz de este año.

Hay que recordar que fue el pasado año cuando se produjo la gran renovación estética de las fiestas en la capital gaditana con el lanzamiento de una nueva licitación del alumbrado extraordinario con una inversión que triplicaba la del concurso anterior, así el contrato (ambos por dos años) pasó de 877.796 euros a 3.813.172 euros para iluminar Navidad, Carnaval, Tosantos y la fiesta de la Virgen de la Palma. Un contrato que acabó ganando un gigante del sector, Iluminaciones Ximénez, la misma empresa que se ha encargado de decorar las luces de Navidad de ciudades como Vigo o Málaga.

El resultado fue que durante los fastos navideños, 63 zonas más de la ciudad estuvieron iluminadas con respecto a otros años, incluidas decoraciones especiales para algunas de estas vías, siete puntos más de la ciudad que se sumaban a abrazar otras iluminaciones especiales y los espectáculos de luz y sonido que también estaban incluidos en el pliego.

En principio, el listado de calles y plazas que gozarán de iluminación navideña no van a sufrir excesivas modificaciones con respecto a 2024, pero sí se ha producido algún cambio "por cuestiones técnicas", confirman fuentes municipales. Así, el alumbrado que se colocó el pasado año en los árboles de la Avenida 4 de Diciembre "dio constantes problemas técnicos", por lo que desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha decidido "no instalarlo este año y, en su lugar, iluminar la Cuesta de las Calesas", aseguran.

Con respecto a las decoraciones especiales que se instalaron en céntricos puntos de la ciudad, como la plaza de San Juan de Dios o Catedral, desde el Consistorio gaditano confirman que "sí se han cambiado en algunas zonas". La modificación más llamativa que hasta ahora se puede contemplar, como ya se destacó hace unos días en este periódico, son los grandes arcos dorados instalados en la plaza en el que se levanta el Ayuntamiento gaditano. Aunque parece que habrá alguna que otra novedad más que todavía no se ha querido desvelar.

Estas modificaciones en los exornos están amparadas, de hecho, por el pliego del concurso público donde se permitían cambios de hasta el 50% en los motivos de estas decoraciones.

Calles iluminadas

Según el pliego de contratación, y con la actualización del último cambio realizado, las calles que estarán iluminadas este año serán:

En el centro habrá luces en las calles Barrié, Cánovas del Castilo, Cardenal Zapata, Cardoso, Periodista Emilio López, Hospital de Mujeres, Libertad, el interior del Mercado, San José, San Pedro, Valverde, Zorrilla, Antonio López, Beato Diego, Feduchy, Plocia, Rosa, Rosario, Sacramento, Sánchez Barcáiztegui, Sopranis, Abreu, Enrique de las Marinas, Desamparados, General Luque, José Cubiles, Isabel La Católica, Merced, San Félix, Palma, el barrio de El Pópulo, Cuesta de las Calesas y Punta de San Felipe.

En Puerta Tierra se iluminarán las avenidas de Marconi, Portugal, Segunda Aguada, Constitución de 1812 y de Las Cortes, y las calles Ciudad de Santander, Fernández Ballesteros, Goya, Pintor Zuloaga, Trille, Velázquez, Acacias, Fondo Norte del Estadio, Parlamento, Santa Teresa, Tolosa Latour, Pintor Zuloaga, García Carrera, Doctor Gómez Plana, Doctor José Manuel Pascual y Pascual y el mercado Virgen del Rosario.

Tendrán exornos especiales Ancha, Novena, José del Toro, Nueva, San Francisco, Columela y habrá puntos de la ciudad con elementos especiales de diverso tipo en las plazas de San Antonio, Catedral, San Juan de Dios, Palillero, Las Flores, San Francisco, Ana Orantes, Genovés, Cortadura, España y San Lorenzo, Aviación, Alcalde Blázquez y Reina Sofía, Pintor Clemente de Torres, Santo Tomás, San José, Mentidero, Candelaria, La Reina, Mina, Puertas de Tierra y avenida principal.

Todo este proyecto de iluminación tendrá su día grande el próximo 28 de noviembre, cuando se produzca, a partir de las 19.00 horas, el encendido del alumbrado extraordinario con la actuación de la bailaora gaditana María Moreno, protagonista de este acto con el que cada año da la ciudad la bienvenida a la campaña navideña.