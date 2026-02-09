Un acertante en Cádiz del Gordo de la Primitiva gana más de 8,5 millones de euros
También se validó otro boleto ganador en Jerez
Dos acertantes de primera categoría (5 + 1) del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo 8 de febrero cobrarán sendos premios de 8.582.388,12 euros en Cádiz y Jerez.
El boleto acertante en Cádiz se selló en el despacho receptor nº 21.170, situado en la calle de Sorolla 19, mientras que el acertante de Jerez lo hizo en el despacho receptor número 42.090, situado en Ana Parrilla (Manzana 1 - Bajo - Local 3).
Para el próximo sorteo se pondrá en juego otro fondo garantizado de 4,5 millones de euros para los acertantes de máxima categoría.
Combinación ganadora: 03-25-16-42-41
Reintegro: 9
Reparto de premios del Gordo de la Primitiva
- 1ª (5 + 1): 2 acertantes, 8.582.388,12 euros para cada uno
- 2ª (5 + 0): 1 acertante, 161.545,38 euros
- 3ª (4 + 1): 19 acertantes, 1.545,89 euros
- 4ª (4 + 0): 161 acertantes, 212,84 euros
- 5ª (3 + 1): 971 acertantes, 40,33 euros
- 6ª (3 + 0): 8.930 acertantes, 14,25 euros para cada uno
- 7ª (2 + 1): 14.729 acertantes, 6,65 euros
- 8ª (2 + 0): 140.723 acertantes, 3,00 euros
- Reintegro: 254.840 acertantes, 1,50 euros cada uno
