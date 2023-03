El abogado de la pareja que ha denunciado al SAS por fecundación "errónea" en Cádiz: "No sabemos si afecta a más casos"

Ignacio Martínez, el abogado del matrimonio que ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un millón de euros por "un grave error" en la fecundación in vitro a la que se sometieron, ha manifestado que desconocen si se trata de "un error puntual" o se ha debido "a un protocolo que puede afectar a otros casos".

Así lo ha expresado en un vídeo recogido por Europa Press, en el que ha explicado que, tras someterse en 2019 a una fecundación asistida en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, la pareja ha descubierto recientemente que el hijo que han tenido juntos no tiene los marcadores genéticos del padre y por lo tanto no es suyo. Martínez ha asegurado que las implicaciones del error son "muchas" aunque "desconocemos las potenciales": "no sabemos, por ejemplo, si el padre biológico es un donante o es otra persona que también quería tener un hijo por in vitro", ha explicado en declaraciones a Telecinco. De entrada, ha señalado que "esta familia ha perdido la cohesión biológica y el niño ha perdido el derecho que tiene cualquier persona al conocimiento de su familia biológica y esto condicionará su futuro".

"Estamos reclamando por un grave error que se ha producido con ocasión de una fecundación in vitro en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y no sabemos hasta ahora si se trata de un error puntual o sin embargo por ser algo de protocolo puede afectar a otros casos", ha indicado.

Investigación de un caso que se remonta a 2019

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunciaba este pasado martes en rueda de prensa en el Parlamento andaluz que el caso ya estaba siendo investigado para esclarecer los hechos y descubrir si se ha debido "a un error humano o un error de protocolo", actuándose "en consecuencia" una vez se determine.

Los hechos se remontan a 2019 cuando el matrimonio fue incluido en lista de espera para un proceso de reproducción asistida en el Hospital de Cádiz. Dos años después se llevó a cabo la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria, un proceso que "exitoso".

La pareja descubrió los hechos al someterse en febrero de este año a una prueba de paternidad, debido a "los reiterados comentarios familiares de la falta de parecido físico entre el niño y su padre". El resultado de los análisis determinaron que el menor no era hijo biológico del padre, aunque sí de la madre.

"Hasta ahora eran unos padres normales y felices pero por un hallazgo casual se ha descubierto que el padre no es su padre biológico, lo que conlleva a que hubo un error en la muestra de semen", ha aseverado el abogado, que ha repetido el desconocer si es una situación "puntual" o "puede afectar a otros casos".