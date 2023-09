La Zancada pide que se reconsidere la no peatonalización de la Avenida de Portugal

La decisión del Ayuntamiento de Cádiz de dar marcha atrás al plan previsto por el anterior gobierno municipal para semipeatonalizar la Avenida de Portugal sigue provocando reacciones. La sorprendente noticia adelantada hace unos días por este medio ha sido valorada este lunes por la asociación gaditana de peatones La Zancada, que pide al equipo de Bruno García "que se reconsidere la decisión".

Tres son los motivos que expone esta entidad en contra de no intervenir sobre el tráfico y el urbanismo de esta vía perpendicular a la Avenida principal de la ciudad.

Peatonalizar no afecta al tráfico

En primer lugar, considera La Zancada que la explicación dada por el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, "no está correctamente justificada". El edil manifestaba a este medio que ejecutar el plan previsto por su predecesor, Martín Vila, "tendría una influencia muy negativa en el tráfico". Algo que rechaza la asociación de peatones, que lamenta que Cossi no se base en ningún estudio técnico al respecto. De hecho, considera esta entidad que está "sólidamente demostrado que cuando se reducen carriles de circulación los conductores encuentran vías o modos alternativos de movilidad que conducen a la evaporación del tráfico", como ocurrió -siguen afirmando- en el Paseo Marítimo con la reciente eliminación del carril en sentido al casco histórico, "o lo que ocurre cuando se corta una calle con motivo de una obra".

A este respecto, además, recuerda La Zancada que apenas 350 metros más adelante de la Avenida de Portugal se encuentra "la nueva transversal de cuatro carriles", por lo que se muestran convencidos de que la semipeatonalización prevista hasta ahora "en nada afecta el cierre a la fluidez general del tráfico motorizado".

La Avenida de Portugal no cumple la normativa

En segundo lugar, expone la asociación que la Avenida de Portugal "incumple con claridad las tres condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados". A saber: que los itinerarios peatonales accesibles "han de contar con una anchura libre de paso no inferior a 1,80 metros que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento”; que estos itinerarios "no pueden presentar escalones aislados"; y que tendrán “una pendiente longitudinal máxima del 6%".

Este incumplimiento de la normativa actual "es justamente el principal motivo por el que se redactó el plan para su semipeatonalización, que no es más que crear una plataforma única y restringir el tráfico de paso permitiendo el de necesidad". "La decisión de suspender el plan sin presentar alternativas revela que la voluntad del nuevo equipo de gobierno ante el problema consiste en mantener el incumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad", añaden.

El peatón, la víctima

Por último, denuncian desde La Zancada que esta marcha atrás en el plan de peatonalización afecta principalmente al peatón, que consideran que queda excluido de los planes del actual gobierno municipal. "No parece tener importancia contar con bancos, arbolado, espacio para el paseo o buenos accesos peatonales desde la estación de Tram y Cercanías de Segunda Aguada; poco importa que los itinerarios escolares sean seguros o que se revitalice el comercio local en el barrio. Solo se ha escuchado a quien habla, con más miedo que conocimiento, de la fluidez del tráfico", concluyen.