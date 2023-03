Vicente Amigo ofrecerá un concierto en Cádiz con motivo del Congreso de la Lengua

La programación musical del IX Congreso de la Lengua Española, que se celebra en Cádiz del 27 al 30 de marzo, va sumando protagonistas a su oferta oficial. Así, de la mano de la Real Academia Española, con la colaboración de la Fundación Cajasol, actuará en Cádiz el artista Vicente Amigo.

Será el 28 marzo, a partir de las 21.00 horas, en el Gran Teatro Falla cuando este virtuoso de la guitarra española ofrezca un concierto cuyo contenido, según han expresado los organizadores de la cita, reflejará el espíritu del congreso e invitará a todos los asistentes a conocer de cerca los sonidos de Andalucía.

Con la presencia del músico de Guadalcanal, el flamenco continúa ganando terreno en la oferta musical de la señera cita para los hispanohablantes de todo el mundo. Así, además de la presencia del sevillano, hay que recordar que el Congreso de la Lengua se inaugura en Cádiz con una cajoneada en la plaza Fragela, como guiño a la incorporación del cajón peruano al flamenco gracias al gaditano Paco de Lucía y al brasileño, Rubem Dantas, que contará con los percusionistas El Guille y Mario Cubillas como conductores; y con el espectáculo de inauguración oficial, Tempo de luz, en el Gran Teatro Falla liderado por los cantaores Carmen Linares, Arcángel y Marina Heredia y con la presencia de la bailaora Ana Morales y el percusionista sanluqueño Paquito González.

De hecho, y aunque esté destacando la oferta flamenca en la programación oficial del evento, es el mago del cajón la única presencia gaditana con la que cuentan los espectáculos musicales anunciados hasta ahora, a excepción del Carnaval, claro.

Así, ya se conoce también que durante los días del Congreso se convocará a los romanceros a actuar por diversas calles de la ciudad (todavía no se han ofrecido más detalles) y la chirigota callejera 'Los llorones' (la chirigota del Airon) parece que pondrá el punto y final a la Velada de Poesía Hispanoamericana que el 28 de marzo de marzo se celebrará en el Edificio Constitución 1812 (Aulario la Bomba) con la participación de reconocidos poetas de diferentes países como María Baranda, Gioconda Belli, Federico Díaz Granados, Hugo Mujica, Ana Rosetti, Rolando Kattán y Juan José Téllez.

Además, hay que recordar que la programación musical del IX Congreso Internacional de la Lengua Española cuenta con un concierto clausura de entrada libre en la Sala Momart que mostrará la vitalidad de los creadores en las lenguas oficiales españolas y visibilizará la música que componen los artistas de la generación del siglo XXI con las presencias de Izaro, Mishima, Baiuca, Ángel Stanich y el mismísimo Jorge Drexler.

Además del concierto de Vicente Amigo, la Real Academia Española, una de las organizadoras del IX Congreso de la Lengua junto con el Instituto Cervantes, Asale (Asociación de Academias de la Lengua Española), Instituto Cervantes, Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y Ayuntamiento de Cádiz, ha preparado también otras actividades culturales que llevan específicamente su sello.

Así, el día 29 de marzo en la Casa de Iberoamérica, tendrá lugar una conversación sobre El Boom latinoamericano, cuyos ponentes todavía no se han anunciado. Sí se conoce el contenido, aunque no se ha precisado la fecha, de la presentación de la colección Hablantes, una actividad que la RAE auspicia junto a la Asale y con la colaboración de Taurus.

Hablantes es una colección que se sustenta sobre el principio de que hablamos para entendernos y que son muchos, si no mayoría, los hablantes que sienten interés por todo cuanto está relacionado con la lengua, pero que se detienen en el umbral de los tecnicismos y de expresiones inescrutables. La lengua tiene capacidad para exponer los asuntos más complejos con claridad. No se trata de obviar la complejidad, sino de afinar la capacidad de expresión y de comunicación, sin subterfugios. Porque no sólo hablamos para entendernos sobre las cosas de la vida, que son muchas y algunas de ellas muy complejas, sino sobre los asuntos del lenguaje, que también son muchos y complejos.