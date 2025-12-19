La Vuelta ha vuelto a la provincia

La Vuelta ciclista a España de 2026 volverá a la provincia de Cádiz y tendrá una etapa importante entre El Puerto de Santa María y Jerez. Importante porque puede ser decisiva. Se disputará el 10 de septiembre y será la etapa 18, a sólo tres del final. La etapa tendrá 32 kilómetros. Aunque entre El Puerto y Jerez, dependiendo de la zona, suele haber entre 12 y 20 kilómetros de distancia, por lo que no irán por el camino más corto. La Vuelta de 2026 ofrece singularidades, la mayor de la cual es que el boicot de este año al equipo patrocinado por Israel no les ha salido gratis. Pues no pasará por el País Vasco y los territorios donde montaron las mayores broncas. Y lo más llamativo: no terminará en Madrid, donde se cargaron la última etapa y el alcalde Almeida no ha pagado los 350.000 euros del patrocinio.

Así los ojos de la Vuelta se han vuelto hacia Andalucía, por donde no pasó en 2025. A cambio, en 2026, se disputará en territorio andaluz media Vuelta, las 10 últimas etapas, que son las decisivas. Una en cada provincia andaluza, excepto en Granada, donde anuncian tres. En 2026, la Vuelta termina en Granada, como la Reconquista. Pero no empieza en Covadonga, sino en Mónaco. Tres etapas correrán en Francia, una en Andorra, una en Cataluña (Tarragona), cuatro en la Comunidad Valenciana, una en Albacete, otra en Murcia y las 10 últimas en Andalucía. No pasarán por los territorios donde confundieron a los ciclistas con los políticos. Los de la kale borroka empezaron en Bilbao y se llegó al límite en Madrid, mientras el Gobierno sanchista les jaleaba.

Mezclar la política con el deporte resulta nefasto. Es mejor mezclar la política con la política y el deporte con el deporte. Si la Vuelta es ciclista, vamos a dedicarla al ciclismo. Los bombardeos en Gaza no se paraban incordiando y boicoteando a los ciclistas, sino cuando Donald Trump se lo ordenara a Netanyahu, como se vio unos días después. Y si no vamos a Eurovisión, pues oye eso que nos ahorramos. Así no damos el cante de quedar penúltimos.

Para la provincia de Cádiz es una buena noticia que pase por sus tierras la Vuelta a España. Contribuirá a llenar un día más los hoteles. Aunque en la primera quincena de septiembre todavía es temporada alta. La provincia de Cádiz va a servir para una contra reloj, como otros años acogió una etapa de montaña o una etapa llana. La provincia de Cádiz es muy completa y sirve para todo lo que haga falta. Y si nos quitan una regata de la Sail GP, peor para ellos, que no podrán comer tortillitas de camarones en las mejores condiciones.