Vecinos y comerciantes de Trille se sienten "ninguneados" por Martín Vila

Las asociaciones de vecinos del barrio de Trille (Tacita de Plata, Virgen del Carmen, Patio de la Luz y María Auxiliadora), así como los comerciantes de la zona se sienten "ninguneados por este equipo de gobierno", especialmente "en la figura del concejal de Urbanismo, Martin Vila Pérez".

En una nota de prensa enviada de forma conjunta por estas entidades vecinales y los comerciantes, manifiestan que "el concejal de Urbanismo muestra una vez más el desinterés hacia las asociaciones de vecinos y en definitiva hacia los vecinos y vecinas del barrio de Trille". Recuerdan que "el barrio se levantó la pasada semana con la sorpresa de la implantación, o mejor dicho la imposición, de las zonas naranja y verde en las calles del barrio, sin contar con una reunión previa para informar tanto a las asociaciones como a comerciantes de la zona".

Consideran que "la ausencia de sentido común del concejal de urbanismo es bastante notoria", en relación a los 90 euros al mes que tienen que pagar "trabajadores por cuenta ajena, funcionarios y autónomos" para estacionar sus vehículos un tiempo máximo de cuatro horas y media.

Así, lanzan al concejal de urbanismo la pregunta: "¿Trabaja usted sólo 4 horas? porque el comercio no se puede permitir trabajar sólo 4 horas; los autónomos comen, pagan sus impuestos y usted crea un impuesto nuevo a parte del impuesto de circulación". Y añaden: "¿No cree usted que va en contra de su ideología anticapitalista? Su afán recaudatorio va en contra del bienestar de los vecinos y vecinas. El pago de cualquier modalidad de estacionamiento por zonas no garantiza el sitio para aparcar, piénselo, no tiene sentido".

En opinión de estas asociaciones y comerciantes, "lo correcto hubiera sido lograr el bienestar de los gaditanos y gaditanas, con una ciudad castigada por el paro". Por eso, plantean que "si de verdad quieren a Cádiz y a sus vecinos, den una solución, garanticen aparcamientos gratuitos con su tarjeta de residente gratuita, no castiguen más al de abajo".

Asimismo, recuerdan al equipo de gobierno que el alcalde, en diciembre del 2018, "aseguraba que las 304 plazas de aparcamientos creadas en la avenida de Astilleros 'eran permanentes y gratuitas' y que se complementaría con una segunda bolsa que contaría con 201 plazas, añadiendo en sus declaraciones que 'hay un problema real que atajar', refiriéndose a la escasez de aparcamiento". Y lamentan que, pese a aquellas declaraciones, esa zona actualmente "es zona naranja y azul".

Estas entidades vecinales y comerciantes afirman que el barrio de Trille "se vería descongestionado si a los usuarios o trabajadores del Hospital Puerta del Mar se le facilitase una bolsa de aparcamiento cercana al hospital, como es el solar de antigua CASA. Sería un plan redondo: descongestión de tráfico y dinamización de la zona de la avenida Marconi".

De este modo, las asociaciones y comerciantes de Trille piden una solución, "ya que el porcentaje de aparcamiento en la zona no es real si los comparamos con el número de vehículos de la población con residencia en el barrio". Aseguran que sus reivindicaciones "son apoyadas totalmente por los grupos políticos: PP, PSOE y Ciudadanos, y cuentan, además, con el apoyo de la federación 5 de Abril-Vecinos Cádiz".