5 de Abril pide bolsas de aparcamiento “para que el dinero se quede en Cádiz”

La Federación 5 de Abril, Vecinos de Cádiz, ha lamentado “una vez más el ninguneo del concejal de Urbanismo, Martín Vila, hacia las asociaciones de vecinos, en este caso, las del barrio de Trille, como son Tacita de Plata, Virgen del Carmen, Patio de la Luz y María Auxiliadora”. El malestar surge cuando “sin previo aviso las calles del barrio se convierten en estacionamiento de vehículos por zonas”.

5 de Abril expresa su apoyo a estas asociaciones y a los comerciantes de la zona. “Después de una pandemia lo que necesita la ciudad no son más impuestos, al revés, necesita que el dinero se quede en Cádiz, fomentando su comercio, su gastronomía, su cultura, sus playas. Si Cádiz mira al mar no demos la espalda a una fuente de ingresos, habiliten bolsas de aparcamientos, como las que hay en San Fernando, faciliten que las gentes vengan a Cádiz, no que el gaditano o gaditana coja su coche y compre fuera, ya que, cuenta con facilidades a la hora de aparcar sin coste. Ese dinero que sale de la ciudad no genera riqueza aquí por lo que eso repercute en el volumen de ventas en los negocios de la ciudad”.

La Federación pide además que se involucren las distintas administraciones “cediendo solares vacíos, y no culpemos siempre al Ayuntamiento, porque hay solares de la Junta de Andalucía, de Zona Franca o del Estado”.