Vila dice que la zona naranja en Los Porches ha tenido “buena acogida”

El teniente de alcalde de Movilidad, Martín Vila, ha salido al paso de las protestas que llevaron en la mañana del jueves a un grupo de vecinos de García Carrera, Los Porches y aledaños a concentrarse por la entrada en vigor de la zona naranja y verde y por la falta de información que habían tenido.

Vila, en primer lugar, señaló que hay un dato que refrenda que el estacionamiento regulado que ha entrado en funcionamiento el 1 de julio está teniendo “una buena acogida” entre los vecinos de la zona y es que se han producido 206 solicitudes de tarjeta.

Asimismo, ha señalado que precisamente la puesta en marcha de la zona verde y naranja es por una demanda vecinal. Para ello se remonta al mes de marzo, cuando mantuvo una reunión con diversos colectivos vecinales y desde la Asociación de Vecinos de Los Porches se le pidió la posibilidad de desarrollar una zona de estacionamiento regulado “porque en ellos se une la llegada de más gente durante el verano a la cercanía del hospital Puerta del Mar”.

Con respecto a la falta de información, además de que ha aseverado de que se ha hecho de una manera consensuada, se ha producido una campaña de información con el buzoneo a los vecinos, con el reparto en los vehículos y con los vigilantes del estacionamiento regulado ya de manera más personal.

El concejal de Movilidad entiende que cuando se lleva a un cambio después de muchos años “cuesta su trabajo acostumbrarse” pero afirma que por la experiencia que han tenido en otros puntos de la ciudad “los vecinos nos han llegado a decir que no quitemos bajo ningún concepto estas zonas, como ocurre por ejemplo en el centro”.

Con respecto a las quejas por el precio, en cuanto a la tarjeta de residentes, Martín Vila recordó que tiene un coste de 70 euros al año, “lo que significa 5,38 euros al mes y 1,10 a la semana”. Por ello quiso dejar claro que es una medida que “beneficia al residente”.

Por otro lado, en cuanto a los comerciantes tienen la posibilidad de la tarjeta para poder hacer la carga y descarga con un coste de 20 euros al año. En este caso, advierte de que “hay una sobrecarga porque a veces no se está llevando a cabo la vigilancia que se debiera. Eso lo dice la Asociación de Repartidores, que alerta que la Policía Local parece que no está cumpliendo sus funciones porque la carga y descarga está ocupada en exceso, con vehículos que se exceden del tiempo, con los que no tienen autorización y que les impide a ellos a realizar su labor. Ante este hecho, eso supone una solución porque los comerciantes que tengan que hacer uso de la zona naranja pueden estacionar para descargar por 20 euros al año”. Eso sí, si también quieren estacionar de manera fija, ya sí que tiene un coste de 90 euros mensuales.