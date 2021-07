Ciudadanos apoya a los comerciantes de Los Porches ante la actitud "intolerante" del Ayuntamiento

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha denunciado “el aislamiento con el que viven el alcalde de Cádiz, José María González, y el concejal de Movilidad, Martín Vila” ante los problemas que está empezando a ocasionar la implantación de las nuevas zonas de estacionamiento regulado en Los Porches, en Extramuros. Valverde, que ha contactado con representantes de las asociaciones de vecinos Tacita de Plata y Patio de Nuestra Señora de El Carmen, y comerciantes de la zona, ha señalado que “los vecinos y los comerciantes están indignados porque se han encontrado de la noche a la mañana con todo su barrio pintado de forma arbitraria”. Junto a esto, la edil ha mostrado su “estupefacción ante la actitud autoritaria del equipo de gobierno y la falta de contacto entre las delegaciones de Participación Ciudadana y la de Movilidad, ya que, según los vecinos, la respuesta que han recibido por parte de Martín Vila es que no conocía la existencia de estas asociaciones”.Valverde ha afirmado que “una vez más se confirma el alejamiento que tiene el equipo de gobierno con el entramado vecinal de la ciudad ya que estas asociaciones han reclamado en numerosas ocasiones reunirse con el alcalde y jamás han recibido una respuesta a sus numerosas demandas por la falta de mantenimiento urbano, por lo que se han visto obligadas a trabajar para mantener sus patios en condiciones óptimas de limpieza y cuidado, como se encuentran en la actualidad”. Ante esto, ha aseverado que “es una incoherencia que se jacten de hablar de participación ciudadana y que después el señor Vila diga que desconocía la existencia de estas pequeñas asociaciones de vecinos”, a lo que ha añadido que “el alcalde no es capaz de salir de su entorno confortable, por lo que se mantiene alejado de la realidad social de la ciudad”.Uno de los puntos que más indignación ha provocado entre los comerciantes de la zona de Los Porches ha sido el enorme coste que van a tener que asumir para poder aparcar en su entorno. La portavoz de Cs ha resaltado que “desde el primer momento nos posicionamos en contra del disparatado precio de 90 euros al mes para que los autónomos puedan aparcar en estas nuevas zonas reguladas de estacionamiento, ya que es un coste que se viene a sumar a la falta de ayudas efectivas por parte del Ayuntamiento, además de encontrarse estos pequeños autónomos en uno de sus peores momentos por estar saliendo de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus”. “Están en una situación crítica, no reciben apoyos y, encima, se encuentran que cuando quieren empezar a trabajar reciben como respuesta del concejal la promesa de que durante 15 escasos días se va a aplicar la norma con cierta benevolencia”, ha manifestado.Ante todo esto, Valverde ha destacado que “los pequeños comerciantes no pueden permitirse el lujo de tener un aparcamiento privado”, por lo que la implantación de las nuevas zonas de estacionamiento regulado en Los Porches supone “desconocer la realidad económica de la ciudad y despreciar absolutamente el peligro de cierre de negocios y el consiguiente incremento del desempleo, algo que no parece importarle al señor Vila”. Por estos motivos, Valverde ha pedido al concejal de Movilidad que “se siente con los vecinos y comerciantes en vez de implantar de forma sorpresiva la puesta en marcha de unas zonas de estacionamiento regulado que van a causar graves problemas económicos a los más débiles”.