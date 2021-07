El PSOE asegura que no se pueden implantar zonas de estacionamiento de pago sin un transporte público "excelente y eficaz"

La concejala del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Natalia Álvarez, ha mostrado el apoyo de su formación a los vecinos y comerciantes del barrio de Los Porches, "que de un día para otro y sin previo aviso han visto implantadas nuevas zonas de aparcamiento de pago en sus calles, sin haber sido informados por el Ayuntamiento".

Para Álvarez, esta forma de actuar no tiene sentido si, con anterioridad, no se ha puesto en marcha un servicio de transporte urbano "excelente y eficaz", que realmente favorezca su utilización en lugar de los vehículos propios. En este sentido, la edil ha recordado que la última prórroga de servicio de transporte data del año 2015, "pero han pasado seis años desde entonces y ni el alcalde ni el concejal de Urbanismo son capaces de sacar el nuevo pliego hacia adelante". Además, por cada año de retraso en la nueva licitación, todos los gaditanos y gaditanas pagan a través de las arcas municipales dos millones de euros en concepto de déficit de explotación a la empresa concesionaria, “y a pesar de este gasto, el equipo de gobierno sigue más centrado en recaudar dinero de todos los vecinos y vecinas a través del aparcamiento, que en ahorrar dos millones de euros al año sacando un pliego de transporte caducado hace años".

"No tiene sentido asfixiar a los vecinos y comerciantes obligando a pagar tasas de aparcamiento, mientras seguimos con un sistema de transporte público que no se corresponde con las necesidades de la ciudad, con una flota obsoleta y contaminante, con barrios de primera y de segunda, y con necesidades que no se cumplen atendiendo al trazado de las líneas, a la frecuencia y a los propios vehículos", ha incidido la edil, quien ha añadido que "si queremos que la gente utilice en menor medida el coche hay que poner alternativas de transporte eficaz, rápido y eficiente".

Así mismo, Natalia Álvarez ha puesto sobre la mesa la propuesta socialista aprobada en pleno en enero de 2021, que contó con el voto favorable del equipo de gobierno, en la que se acordaba la presentación del pliego de transporte urbano en un plazo de tres meses, "una nueva decepción que demuestra como el alcalde y su equipo no es capaz de hacer su trabajo en tiempo y forma, a pesar de existir incluso su compromiso en un acuerdo plenario".

Para finalizar, la concejala socialista responsable de participación ciudadana, Rosa de la Flor, también ha hecho alusión a la falta de diálogo con los vecinos y comerciantes afectados por el cambio de normativa con relación al aparcamiento en la ciudad, "que no hace más que tensar aún más las relaciones de las asociaciones con el Ayuntamiento". "No debemos olvidar que precisamente el movimiento asociativo es quien nos da el pulso de la ciudad, y no tener en cuenta sus ideas y reivindicaciones es dar la espalda a la ciudadanía", ha aseverado De la Flor, y ha señalado que desde el PSOE están en contacto con los vecinos a través de Vecinos de Cádiz-Federación 5 de Abril y tiene previsto cerrar una reunión la próxima semana.