Vecinos de Bahía Blanca denuncian la ausencia de poda en los árboles de sus calles

Los vecinos del barrio de Bahía Blanca cumplen ya varios meses quejándose por el tiempo que llevan sin podar los árboles de su zona. Especialmente las vías más afectadas son Santa Cruz de Tenerife, la avenida de la Marina y la calle Hibiscos.

Tal es la situación que una vecina de la zona decidió denunciar el caso al Ayuntamiento. Sostiene que las ramas de los arboles entran en su casa cuando tiene alguna ventana abierta, y esto por consiguiente le lleva a la entrada de ratas u otros bichos en su vivienda. “Yo misma tengo que mover las ramas para que no entren en mi casa”, así lo cuenta la denunciante.

Tras pasar más un mes después de haber puesto la denuncia, asegura que aún no ha recibido una respuesta firme del Ayuntamiento. La denunciante afirma que en todo lo que llevamos de año no han realizado aún ninguna poda. “No he recibido ninguna respuesta del ayuntamiento”, nos comenta. La denunciante manifiesta que decidió interponer la denuncia ya que un vecino del bloque hizo lo propio y logró que podasen las ramas del árbol que daba a su ventana.

El problema va más allá de la poda de los árboles. La zona está, según los vecinos, invadida por la ratas y no es difícil toparte con una cuando andas por la calle. Como cuenta una vecina, no se atreve a abrir la ventana para que estas no se cuelen por ella como ya le ha sucedido en otro caso a un vecino. Piensan que tal vez fumigar la zona sería otra de las posibles soluciones para un problema del que llevan quejándose los vecinos de la zona durante varios años.

Este suceso no se encuentra solo en este barrio de Cádiz y es fácil verlo por otros lugares de la capital. El caso sucede también en la plaza de Mina, donde el tronco de un árbol ya llega a tocar los edificios.Los vecinos de Bahía Blanca confían en que esta situación termine pronto y puedan volver a dejar las ventanas abiertas sin miedo a que entren bichos en sus casas.