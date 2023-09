La Universidad de Cádiz prevé batir este curso su récord de matriculaciones

La Universidad de Cádiz espera batir para este curso 2023-2024 un récord de matriculaciones alcanzando las 4.500. De momento, con más de 4.300, ya se han incrementado en cerca de 400 con respecto a la misma fecha del año pasado. “Esto indica que nuestra oferta es competitiva y basada en las necesidades de la sociedad. Podemos llegar a una cifra récord de 4.500 estudiantes nunca vista”, expuso en la mañana de este martes el rector en funciones de la UCA, Francisco Piniella.

Aunque hasta el 13 de octubre no concluyen los plazos de matriculación, a día de hoy la UCA cuenta con más de 4.300 estudiantes matriculados en grado y doble grado, superando el número de mujeres, 2.373, al de hombres,1.963. “Vamos a volver a superar claramente la tasa del 90% de ocupación. La UCA vuelve a ocupar más de 9 de cada 10 plazas ofertadas y se consolida como la cuarta universidad andaluza con más demanda”, apuntó Piniella. Para los estudiantes que aún no se han decidido los días 25 y 26 de septiembre el Distrito Único Andaluz ofertará las plazas que aún no se hayan cubierto.

Para el rector en funciones es destacable este aumento del alumnado “teniendo en cuenta la bajada demográfica. Que en esta situación subamos el número de estudiantes es algo muy positivo que no ocurre en otras universidades”.

Piniella recordó que en este curso “volvemos a ampliar nuestra oferta académica de títulos oficiales con el nuevo programa de doctorado de Didáctica de las Ciencias Experimentales para un total 44 grados, 21 dobles grados, 59 másteres y 22 programas de doctorado”.

Oficialmente el curso comienza el próximo lunes 25 de septiembre. Esta semana los 15 centros académicos de la UCA están desarrollando ya las jornadas de bienvenida al alumnado de nuevo acceso para, desde el primer día, atenderles y responder a sus expectativas docentes y necesidades de información.

“Lo tenemos todo preparado para comenzar el próximo lunes con toda normalidad el nuevo curso académico”, apostilló Piniella. “Normalidad, responsabilidad e ilusión creo que son las tres palabras que resumen el ánimo de la comunidad universitaria en los días previos al comienzo de un nuevo curso”, añadió el rector agradeciendo además “el trabajo y la implicación de toda la comunidad universitaria de la UCA”. En las últimas semanas la UCA ha trabajado en las labores de mantenimiento y mejora de los equipamientos y de las infraestructuras docentes. “Una inversión que ronda el medio millón de euros para el mantenimiento y actualización de equipos para que todas las aulas dispongan de tecnologías multimedias. Hemos reforzado y mejorado también el campus virtual para que sea más dinámico y manejable”, concluyó Piniella.