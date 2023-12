USTEA cifra en seis el número de aulas suprimidas en colegios públicos este curso en Cádiz capital

El sindicato USTEA Cádiz ha cifrado en seis el número de aulas que se han suprimido (resultado de ocho eliminadas y dos creadas) para el curso actual en las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la capital gaditana. “Mientras, la enseñanza concertada mantiene su oferta intacta y el presupuesto en conciertos para 2024 en Andalucía superará los 1.000 millones por primera vez en la historia”. Frente a este modelo, USTEA reclama “el blindaje de la educación pública, la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en los colegios e institutos”.

En cuanto a la provincia de Cádiz USTEA asegura que es “la segunda más castigada de Andalucía por las supresiones con 101 grupos menos este curso escolar”. Concretamente, según el sindicato, se han creado 68 unidades y se han suprimido 154. “Eso daría un total de menos 86 grupos, si bien desde USTEA Cádiz las elevamos a 101 al restar de las creaciones las aulas de educación especial, que no son aulas grupales como tal sino aulas de atención personal y limitada a tiempos y alumnado concreto por especialistas”.

USTEA se basa en los datos publicados en el BOJA del pasado jueves 7 de diciembre, concretamente en la Orden de 30 de noviembre de 2023. En los mismos se referencia que de las principales poblaciones de la provincia Cádiz pierde seis aulas, siendo Jerez el municipio más perjudicado con un balance negativo de 17. Algeciras, San Fernando y Chiclana pierden 13 y El Puerto de Santa María, 12. El sindicato apunta que la supresión de unidades escolares llevada a cabo por la Junta deja a Andalucía con 486 clases menos que el curso pasado, solo en Infantil y Primaria. “Desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, la red de centros públicos ha perdido 1.943 clases”, afirman desde USTEA.

Recuerda USTEA que la Consejería de Desarrollo Educativa ha difundido en prensa y redes unos datos muy diferentes a las que se han publicado oficialmente en el BOJA, destacando sus responsables para este curso “un incremento neto de 41 aulas entre Infantil, Primaria, Bachillerato, FP y la Educación Especial” y “un crecimiento de 1.053 aulas respecto a 2018”. Defiende el sindicato que estas cifras incluyen a la FP, “unas enseñanzas que viven un momento de enorme expansión y ocultan el hecho de que la Junta de Moreno Bonilla ha recortado casi 2.000 clases públicas de Infantil, Primaria y Secundaria en los colegios e institutos públicos de toda Andalucía”. “Desde USTEA Cádiz no nos cansaremos de denunciar estas supresiones como un ERTE público encubierto que afecta al personal interino de manera directa e indirectamente a los funcionarios de carrera que reducen sus posibilidades de movilidad, curso tras curso”, apostilla.

El argumento esgrimido por los responsables de la Consejería para la eliminación de clases en la red de centros públicos es el descenso de la natalidad, “aunque no se explica que este mismo fenómeno no afecte a los centros privados concertados que mantienen su oferta intacta desde hace años, a menos que tengan una bola de cristal y sepan que los no nacidos iban a solicitar sólo centros públicos”. Para USTEA, “el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos. Así, en los presupuestos del próximo año que están a punto de aprobarse, el gasto en conciertos educativos superará los 1.000 millones de euros por primera vez en la historia, como declaró orgullosa la propia consejera recientemente en el Parlamento”.

"Vigilante" con el alumnado con necesidades educativas especiales

En el lado opuesto “desde USTEA nos alegramos del aumento de aulas específicas y aulas de educación básica especial de apoyo a la integración, concretamente 14. Aquí vuelve a darse la paradoja que todas estas aulas se han creado en centros públicos, los cuales están encantados de recibir y atender al alumnado con necesidades educativas específicas (NEE). Parece ser que en la escuela concertada la Consejería no quiere a este alumnado pues aunque hay contadas peticiones por parte de estos centros, no se les ha concedido ninguna aula”.

También apunta este sindicato “el aumento significativo de matriculación de alumnado NEAE, que ronda el 8% del alumnado de nuevo ingreso en tres años, según datos del curso pasado, pues este año no nos han sido facilitados”. Mantiene USTEA que estará “vigilante” para que este alumnado, “más que ninguno por su vulnerabilidad, cuente con los recursos personales y materiales suficientes y reconocidos por la propia administración en sus dictámenes de escolarización. En esta línea, y valorando el esfuerzo de los servicios de Ordenación Educativa y Planificación, es reseñable la creación de siete aulas específicas en la provincia. Necesidad que era acuciante, por la superación de la ratio preexistente y el desbordamiento este curso por cambios de modalidad de escolarización”.

Frente al modelo “de promoción y sobrefinanciación de la enseñanza concertada”, USTEA reclama “el blindaje de la Educación Pública, la recuperación de las unidades escolares suprimidas, un aumento de las plantillas y una bajada de ratio, como alternativa al recorte de la red pública andaluza”.