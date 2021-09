La UCA afronta un próximo curso presencial y sin bajar la guardia

La Universidad de Cádiz afronta el comienzo de un nuevo curso, el tercero sacudido de una u otra forma por la epidemia de covid, con el regreso a la actividad de manera completamente presencial; con una mayoría de estudiantes, profesores y personal de servicios vacunados; con la apertura, en todo caso, de puntos de vacunación en los cuatro campus para completar la posible ausencia de inmunización, y, en palabras del rector Francisco Piniella, con “ilusión y responsabilidad”, aunque sin bajar la guardia porque la situación sanitaria ha mejorado pero no está completamente resuelta.

En el marco de esta responsabilidad, la UCA y la Consejería de Salud han establecido puntos de vacunación en los cuatro campus de la universidad gaditana, para facilitar la inmunización a las personas de la comunidad universitaria que, por las razones que sean, aún no han recibido la vacuna. Mañana, día 23, el punto de vacunación estará en el campus de Puerto Real, el próximo viernes 24 en el de Cádiz, el día 28 en Jerez y próximamente, pendiente de fecha, en Algeciras. No hace falta, explicó el rector, pedir cita. Piniella reconoce que los ideal hubiera sido exigir el certificado covid para asistir a las clases, pero desde la Junta de Andalucía no se vio conveniente hacerlo.

En todo caso, la UCA mantiene las medidas sanitarias y de prevención marcadas por una situación de pandemia que no ha acabado, aunque se resalta la alta tasa de vacunación, y por las distinta dependencias universitarias se reparten 450 detectores de la calidad del aire y más de mil expendedores de gel hidroalcohólico.

En el apartado puramente académico, desde la Universidad de Cádiz se asiste a un curso que oferta este año 44 grados, 20 dobles grados, 57 másteres y 21 programas de doctorado. Destacan, como novedad, los dobles grados en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y en Matemáticas e Ingeniería Informática, con todas sus plazas agotadas.

La apertura oficial del curso será el 1 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, en un acto en el que el anterior rector, Eduardo González Mazo, recibirá la medalla de oro de la UCA y el anterior presidente del Consejo Social, Prudencio Escamilla, recibirá la de plata.

Este curso, además, la UCA celebrará los primeros diez años de vida del Ceimar, para lo que se preparará un completo programa de actividades.