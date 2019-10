Torrot aún no ha pagado a la empresa que montó el acto de la nave de Altadis

Las dificultades financieras que atraviesa Torrot son de tal calibre que aún no ha pagado ni la factura de la empresa que se encargó de la logística del acto celebrado el pasado mes de febrero con el que oficializó el inicio de las obras de adecuación de la antigua nave de Altadis para fabricar el Velocípedo.

Publivinsa fue la empresa que montó la carpa, los equipos de sonido y la pancarta que las autoridades retiraron a modo de conmemoración, según relata su gerente, Antonio Vinuesa, que insiste en que aún no ha cobrado el importe de los servicios prestados y que ascendería a unos 1.500 euros.

"Desde abril me dicen que no hay dinero y no se sabe cuando me van pagar", señala Vinuesa, que asegura que esta factura será problemente "la única impagada que tenga este año". "Me he hecho a la idea de que no voy a cobrar, porque por ese importe ni merece la pena ir a la vía judicial", sostiene el gerente de Publivinsa, que recuerda que Torrot llegó a pedir presupuesto para cambiar la lona gigante con el logo de Altadis en la torre de la antigua factoría. "Afortunadamente, no me hicieron este encargo, porque si no, tampoco lo habría cobrado", agrega.

Torrot GasGas se ha reafirmado este martes en su interés en el proyecto del Velocípedo en Cádiz y "espera tan pronto como sea posible" estar en condiciones de retomarlo. La compañía catalana asegura que se ha visto "obligada a realizar un paro técnico temporal" en las obras de la planta en Cádiz, que se estima que durará "de tres a seis meses", según han indicado a este periódico fuentes de su principal accionista, el fondo de capital riesgo Black Toro Capital.

La empresa achaca la paralización del proyecto a un incendio declarado el pasado 5 de mayo en su fábrica de Salt (Girona), que "afectó de manera dramática a la sección de producción de vehículos eléctricos". "Este incendio ha tenido un efecto cadena en el desarrollo de la cadena productiva, ha afectado al cumplimiento de pedidos y ha impactado inevitablemente en las previsiones financieras de la empresa", indicaron las mismas fuentes.

Black Toro Capital ha dado un golpe de timón en la gestión de Torrot y ha relevado al hasta ahora consejero delegado, Iván Contreras, que ha sido la cara visible del proyecto en Cádiz a lo largo de los últimos meses. Sus funciones han sido asumidas por Enrique Sanz, director de Operaciones de Black Toro Capital. Sanz se incorporó al fondo en 2017 y es especialista en reestructuraciones empresariales, tras haber pasado por Accenture y FCC, según consta en su biografía profesional.