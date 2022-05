Todos los edificios municipales de Cádiz se quedan sin vigilancia desde mañana

Al final se han cumplido las peores previsiones de los ex trabajadores de la empresa Mersant. El contrato del servicio de vigilancia de los edificios municipales expira hoy 31 de mayo sin que ninguna otra firma haya querido hasta ahora hacerse cargo de él tras la desaparición de la primera dejando una deuda que ninguna quiere asumir.

Como consecuencia de esta situación, el Depósito de Vehículos; los centros de Asuntos Sociales, donde no son raras las situaciones delicadas; el propio Teatro Falla; la Casa de Iberoamérica, el Espacio de Creación Contemporánea (ECCO); el Castillo de San Sebastián y los Depósitos de Tabaco, entre otras muchas dependencias municipales quedarán a partir de mañana sin ningún tipo de vigilancia. “En algunos de estos centros se dan a menudo episodios conflictivos y en otros hay patrimonio artístico de gran valor”, alertó a este periódico un portavoz de los trabajadores.

Después de meses sin cobrar, la situación de los 43 miembros de la plantilla es tal que muchos hace tiempo que se vieron obligados a recurrir a Cáritas y a los Servicios Sociales. Algunos se han enfrentado ya a embargos, desahucios y a otras situaciones de extrema vulnerabilidad, que les han llevado a padecer crisis de ansiedad y depresiones, relató el mismo representante del colectivo.

Los vigilantes mantuvieron ayer una reunión con el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Coordinación y Personal y Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, y la edil de Contratación, Ana Fernández. “Nos han instado a que no vayamos a trabajar a partir de mañana en tanto que ya no hay contrato y que esperemos a que salga adelante el pliego de emergencia, que no estará antes de una semana”, explicó a este periódico el portavoz de los vigilantes.

Los trabajadores llegaron a proponer al Ayuntamiento tres empresas que entendían que podrían hacerse cargo del servicio. “Pero dos de ellas se retiraron del proceso porque el beneficio, que es de un 8%, se reduce a un 3% si se restan gastos comunes como uniformes, posibles bajas o pluses de festivos y fines de semana”, explicaron fuentes de los trabajadores. “Las empresas plantearon que si se subía el precio de la hora un euro sería viable, pero el concejal se negó”, explicaron.

Gobierno local: “solución, en esta semana”

Desde el Ayuntamiento reconocieron a este periódico que “ninguna empresa se ha hecho cargo hasta este momento del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias municipales, con lo que se están ajustando ya las condiciones de ejecución, tanto del pliego de emergencia como del pliego ordinario, que se tramitan al mismo tiempo por indicación del departamento de Contratación”.

Las mismas fuentes municipales señalan que “hay que tener en cuenta la especial situación por la que atraviesa este contrato, sin empresa detrás y con una deuda pendiente con los trabajadores. Entre otras dificultades, esto ha supuesto que, por ejemplo, las listas de personal para las subrogaciones estuvieran incompletas y con errores”.

“En cualquier caso, se está trabajando para solventar este asunto a la mayor brevedad posible y, de hecho, se confía en que la situación pueda estar resuelta esta misma semana”, concluyeron.