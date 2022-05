Cs insta a Kichi que zanje ya el conflicto de los vigilantes de edificios municipales de Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha exigido al equipo de Gobierno que zanje la crisis de los servicios de vigilancia de los edificios municipales y que apruebe y adjudique un nuevo pliego suficientemente dotado desde un punto de vista económico para acabar con los problemas que se han producido en esta prestación. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha reclamado que “esta crisis, por la que los trabajadores de Mersant van a sumar ya su quinta nómina sin cobrar, no se puede cerrar en falso, más si cabe cuando el próximo miércoles, 1 de junio, vence el contrato con esta empresa, por lo que no nos entra en la cabeza que no hayan culminado con urgencia la resolución del contrato ni realizado una nueva contratación a tiempo”.

Valverde ha criticado que, “mientras que otras administraciones que se han visto envueltas en este mismo problema ya han encontrado una solución satisfactoria, tanto para sus intereses como para los de las plantillas afectadas, el Ayuntamiento de Cádiz aún no ha sido capaz de resolver el contrato y adjudicar uno nuevo”. Ante esto, la edil de Cs ha afirmado que “este equipo de gobierno parece no priorizar un asunto de extrema gravedad, siendo incapaz de garantizar tanto la prestación eficiente de los servicios que mantiene externalizados como la protección de los trabajadores, que son las verdaderas víctimas de los retrasos y los incumplimientos, una situación que no es exclusiva del servicio de vigilancia de los espacios municipales, ya que anteriormente también lo hemos comprobado en otros como los servicios de limpieza municipales o el de ayuda a domicilio”.

La concejala de Ciudadanos ha destacado que, “a pesar de que se inició el expediente de resolución del contrato el pasado mes de marzo, en la actualidad nos encontramos en el mismo punto que desde principios de año, con los trabajadores sin cobrar y con las dependencias municipales cada vez más desprotegidas, con el riesgo que esto supone para el propio Ayuntamiento”. Así, ha remarcado que con "Mersant ya no hay ninguna solución posible debido a que no está facturando al Consistorio y ha cerrado sus oficinas, por lo que la empresa ha huido de sus responsabilidades al igual que ha sucedido con otras administraciones”. Asimismo, Valverde ha advertido que “una buena parte de la plantilla se encuentra de baja por depresión y ansiedad a causa de la falta de ingresos, lo que está provocando situaciones familiares muy dramáticas sin que este Ayuntamiento haya sido incapaz de proteger a los trabajadores de este servicio que se quejan de que se están incumpliendo sistemáticamente todas sus promesas”.

Ante la "desidia" del equipo de gobierno para buscar una solución a este problema, la portavoz municipal de Cs ha expresado su preocupación por la tardanza para resolver esta situación, ya que “es ahora cuando desde el Ayuntamiento se está llamando a las empresas del sector para la contratación”. La insuficiente dotación económica del nuevo pliego amenaza con reproducir los problemas que está causando Mersant ya que, según Valverde “las empresas ya estén advirtiendo que el pliego adolece de las mismas carencias que el de 2020, por lo que causará las mismas dificultades por el escasísimo margen de beneficios, que no llega a cubrir los costes del servicio. La portavoz ha añadido que “esto está provocando el temor entre la plantilla de que las empresas más solventes del sector acaben renunciando a presentarse a esta licitación, y en riesgo de que pueda resultar adjudicataria otra empresa del estilo de Mersant”. Por todo ello, la edil ha pedido al equipo de Gobierno “que aprenda de lo que ha pasado con esta prestación para que estos errores, que al final los acaban pagando los trabajadores, no vuelvan a repetirse en el futuro”.