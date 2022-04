Los vigilantes municipales de Cádiz planean una huelga para el Concurso del Carnaval

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2022 podría arrancar el próximo lunes 16 de mayo sin el necesario servicio de vigilancia que garantice su correcto desarrollo. Los vigilantes de dependencias municipales, todos mileuristas, no aguantan más una situación a todos luces insostenible.

A día de hoy, la empresa para la que trabajan, Mersant, "en situación de parada técnica", les adeuda tres nóminas, sin contar con la de abril: la de febrero, la de marzo y la paga de este mismo mes. Además, carecen de la protección de la mutua, ya que rescindió unilateralmente el contrato con la firma. Para colmo, el Ayuntamiento no les ofrece una solución alternativa, que sería la contratación por la vía de urgencia de otra empresa antes de que culminase en junio el contrato vigente.

Este panorama ha llevado al colectivo, compuesto por unos 43 trabajadores, a plantearse medidas de protesta más drásticas que las concentraciones que viene realizando ante las puertas del Ayuntamiento. Entre ellas, la convocatoria de una huelga a partir del próximo 16 de mayo, coincidiendo con el inicio del COAC, adelantó a este periódico un portavoz de los trabajadores elegido en asamblea.

Para sobrevivir a tantos meses de impago, los vigilantes de dependencias municipales y sus familias se están viendo obligados a recurrir a Cáritas y a los Servicios Sociales. Algunos se están enfrentando ya a embargos, desahucios y a otras situaciones de extrema vulnerabilidad, relató el mismo portavoz del colectivo.

“La empresa no responde a las reclamaciones del pago de las nóminas, de los partes, ni tenemos cuadrantes de trabajo, ni cobertura de la mutua, así que si en el caso de una incidencia, de un accidente laboral ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? ¿quién nos ampara?. Estamos padeciendo una situación extraordinaria, de vacío legal que nadie se explica”, comenta a este periódico el mismo representante. Y cada día cunden más las bajas.

Como consecuencia, muchas dependencias municipales se encuentran casi sin cobertura de este servicio. “Calculo que algunas están casi al descubierto, al 90%, como el Depósito de vehículos, pero también falta en los centros de Asuntos Sociales, el Teatro Falla, la Casa de Iberoamérica, el Espacio de Creación Contemporánea, el Castillo de San Sebastián y los Depósitos de tabaco, entre otros”, alerta el portavoz de los vigilantes. “En algunos de estos centros se dan a menudo situaciones conflictivas y en otros hay patrimonio artístico de gran valor”, reconoce. “En el Falla, con motivo de algún evento, han recurrido a los vigilantes del Ayuntamiento, aunque esa no es su función, o se han celebrado sin ese servicio, algo que está terminantemente prohibido”, añade.

“Exigimos al Ayuntamiento que nos dé ya una solución urgente. Que contrate a otra empresa que subrogue a la plantilla. No podemos esperar a junio, a que expire el contrato, tal y como nos proponen con el fin, dicen, de agotar todos los plazos legales y no incurrir en incumplimientos. Hay otros colectivos, como el de las limpiadoras, que finalmente encontraron una respuesta municipal ¿Nosotros, por qué no? Se nos prometió que se solucionaría e incluso se aprobó por el Pleno”, se pregunta indignado este trabajador.

“Si esto no se arregla ya, desde la asamblea nos veremos obligados a tomar medidas de presión más drásticas, como el inicio de una huelga ante determinados eventos que se van a celebrar en los próximos meses, en las próximas semanas", adelantó a este periódico. "Que empecemos con el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, que arranca el próximo 16 de mayo, es una posibilidad de la que ya estamos hablando”, concluyó el portavoz de los vigilantes.