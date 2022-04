El Ayuntamiento ultima un pliego de emergencia para los vigilantes municipales

El Ayuntamiento de Cádiz tiene previsto sacar un pliego de urgencia para la readjudicación del servicio de vigilancia de las dependencias municipales, que ha abandonado la empresa Mersant, dejando a deber las nóminas de varios meses a su plantilla, compuesta por unos 43 trabajadores. Pero lo condiciona a la obtencion de un credito y a la aprobación de los Presupuestos Municipales, según declaró esta mañana tras la Junta de Gobierno, el concejal de Personal, Demetrio Quirós. Si no hay imprevistos, la nueva adjudicación estaría lista antes de que finalice el mes de mayo, dijo el edil.

Los trabajadores anunciaron ayer que planean la convocatoria de una huelga que podría arrancar al comienzo del próximo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), el 16 de mayo, movilización que no convocarían en el caso de que se solucionase inmediata y definitivamente la situación, según dijo un portavoz del colectivo a este periódico.

Varios de ellos volvieron a concentrarse esta mañana a las puertas del Ayuntamiento, donde pudieron volver a trasladar sus reivindicaciones a la portavoz del Grupo Municipal de Adelante Cádiz, la concejala Ana Fernández, y al teniente de alcalde, Martín Vila, quienes respondieron en el mismo sentido que Quirós. También informaron a la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y al portavoz de la plataforma ciudadana Ahora Cádiz, que encabeza el empresario gaditano Eugenio Belgrano.

"La situación es complicada para todas las partes. Os recuerdo que abonamos con cargo a la facturación que había presentado la empresa Mersant de diciembre, noviembre, febrero los salarios pendientes de diciembre, la paga extra de diciembre y enero", dijo Quirós.

"Desde entonces la empresa ha desaparecido. No hay comunicación con ella. La Junta de Gobierno se aprobó en su día la rescisión del contrato. Se le comunicó y tenían diez días para alegar, pero no han contestado", añadió el concejal de Personal.

"Nos consta que hay una inactividad completa en las oficinas centrales de Sevilla. El delegado de la empresa aquí en Cádiz ya no trabaja para ella y la situación es que no han presentado factura ninguna desde enero. Las de febrero, marzo y abril no las han presentado y no tenemos capacidad de retener ninguna facturación porque no existe a día de hoy esa factura pendiente de abono", explicó Quirós.

"Se están estudiando alternativas por parte de Intervención si pudiéramos directamente asumir las nóminas que la empresa sí ha trasladado a la plantilla pero que están impagadas y pudiéramos hacernos cargo nosotros directamente sin necesidad de que la empresa tenga que hacer una cesión de los créditos con cargo a la facturación pendiente", añadió.

"Otra dificultad es que aunque tengamos esa facturación, la empresa tiene una deuda con la Tesorería de Seguridad Social de 700.000 euros que fue comunicada al Ayuntamiento. Y antes de antes de abonar nada, la Tesorería lo que pide es que se le pague la deuda y, por lo tanto, la facturación estaría embargada", acalró el concejal.

"Ahora estamos pendientes de la aprobación definitiva del presupuesto que, como sabéis, se ha convocado para el 6 de mayo, puesto que el pliego de emergencia debe contemplar la subida salarial que el Convenio colectivo del sector de la vigilancia de seguridad privada contempla y esas actualizaciones las teníamos contempladas para las próximas partidas presupuestarias", agregó.

"Como no tenemos aprobado los presupuestos de 2022, no podíamos hacer uso de ella en el presupuesto prorrogado en las condiciones que nos gustaría que saliera. En el momento en el que tengamos la disponibilidad de crédito se va a tramitar el contrato de emergencia antes de que finalice el mes de mayo, porque aunque se ha decretado la rescisión, el contrato ya finalizaba el 31 de mayo", adelantó Quirós.

"Al contrato de emergencia se incorporarán, como se hizo con las limpiadoras de dependencias municipales, donde una empresa entró en suspensión de pago, los créditos que tenían a su favor las limpiadoras de esa plantilla, se le transfirieron a la nueva adjudicataria para que le hiciera frente a la facturación que estaba pendiente. Nosotros tenemos un contacto muy fluido con la plantilla, intentando solventar los problemas, somos solidarios con la situación, lamentamos todos los inconvenientes pero en la administración tenemos que ir paso a paso en este tipo de cuestiones, sobre todo cuando se trata de la utilización de los fondos públicos", acalró el concejal de Personal.

"Estamos en fase de resolución, y con la aprobación definitiva de los presupuestos, tendremos solucionado el tema de cara al nuevo pliego mientras que no sale el definitivo", concluyó Quirós.