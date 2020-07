¿Temes a los okupas? 5 claves para evitarlos

Hoy en día muchas empresas como prosegur.es se dedican a crear alarmas especialmente creadas para mantener el hogar fuera de peligro de cualquier persona que quiera ocupar tu vivienda de forma ilegal.

Sin embargo, además de instalar un sistema de seguridad hay más cosas que puedes hacer para evitar a los okupas. En este artículo encontrarás algunas técnicas eficaces que mejorarán la sensación de seguridad en tu hogar.

5 Técnicas para prevenir la ocupación de una vivienda

Lidiar contra la ocupación ilegal de una vivienda es un proceso largo y costoso, por eso siempre será mejor que intentemos evitar a toda costa que nadie entre en ella. Aquí te mostramos algunos de los recursos que tienes a tu alcance:

Cerraduras de alta gama

Por norma general, los okupas suelen entrar a aquellas viviendas en las que ven poco movimiento o que llevan tiempo vacías. Para ello, lo que hacen es romper la cerradura y entrar libremente.

Esto se podría evitar si la puerta de nuestra casa tuviera una cerradura de seguridad de calidad. Son elementos que no se pueden forzar con cualquier cosa. Incluso existen cerraduras inteligentes con códigos y otros sistemas con los que tu casa estará totalmente protegida.

Puerta blindada

Aunque tengamos una cerradura infalible, no servirá de nada si nuestra puerta es poco robusta. Otra de las técnicas que utilizan muchos okupas a la hora de entrar a las viviendas es tirar la puerta a bajo.

Si instalas una puerta blindada, en tu vivienda estarás ahorrando un susto innecesario, no solo ante okupas si no también a posibles robos. Además, no te preocupes por el precio. Hoy en día existen diferentes opciones en el mercado con blindados de mayor o menor grosor, elige el que más se adecue a tu vivienda y no tendrás problema.

Alarmas antiocupas

Seguro que ya habías oído antes hablar de ellas. Son uno de los recursos más populares y más utilizados hoy en día. Esto se debe a que su eficacia es realmente elevada. Se tratan de sistemas de alarmas conectadas a una CRA (Central Receptora de Alarmas).

Cuando alguien entra en nuestro hogar, estas alarmas lo que hacen a través de su conexión con la CRA es avisar inmediatamente a la policía y a otros servicios de emergencia necesarios.

Son sistemas de alarmas que están conectados 24 horas y la sensación de tranquilidad es total.

Instalar rejas en las ventanas y otros puntos de acceso

Si vives en una casa particular o en un bajo, puede que las ventanas de tu casa estén demasiado cerca del suelo para que alguien pueda acabar entrando por ahí a tu casa. Para ello, lo mejor que puedes hacer es instalar rejas de seguridad en todas las ventas u otros puntos de acceso como balcones o puertas de a terrazas exteriores.

Sin embargo, el gran inconveniente es que instalar rejas en toda la casa supone un gran desembolso económico. De ahí que cada vez se opte más por otras alternativas.

Instalar un sistema de iluminación programable

Es otra de las soluciones a las que cada vez recurre más gente. Como hemos dicho antes, los okupas suelen entrar en viviendas donde desde hace un tiempo no hay movimiento, donde no aparece que viva nadie.

Muchos propietarios lo que hacen es instalar un sistema de iluminación que se pueda programar a determinadas horas del día y que se encienda solo. De esta manera la casa estará iluminada todos los días a determinadas horas y los okupas pensarán que si hay gente dentro.

Hasta aquí nuestros consejos para evitar que nadie ocupe tu vivienda de forma ilegal. Empieza a poner medidas y olvídate de preocuparte estas vacaciones.