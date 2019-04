Sebastián Terrada asegura que regresa a la política "por vocación"

En septiembre de 2014, Sebastián Terrada decidió dar un paso al lado y no presentarse a las primarias de Izquierda Unida para ser candidato a la Alcaldía de Cádiz tras serlo en las elecciones municipales de 2007 y 2011, dos citas en las que consiguió el acta de concejal –en el primer mandato estuvo solo, mientras que en el segundo estuvo acompañado por otros dos compañeros de partido en la Corporación municipal–. En aquel proceso para los comicios de 2015, Martín Vila ganó a David Navarro, que se pasó a Por Cádiz sí se puede. Vila acabó entrando en la candidatura de Ganar Cádiz en Común como cabeza de lista.

En 2019, Vila y Navarro comparten papeleta en la confluencia Adelante Cádiz, mientras que Terrada ha decidido regresar a la actividad política tras cuatro años en el dique seco para encabezar la candidatura de Alternativa Republicana, un partido creado en 2015 que se presenta por primera vez a unos comicios locales en la capital gaditana.

Esta ha sido una de las notas curiosas de las candidaturas que se han inscrito para las elecciones municipales en la capital gaditana y que serán proclamadas el próximo martes 30 de abril. Una vez que han pasado casi cinco años desde que Sebastián Terrada decidiera abandonar la política en activo, el principal interrogante que aparece es cuál es el motivo de su regreso. “Vuelvo por vocación política”, aseguró ayer a este medio tras conocerse que va a ser alcaldable de Alternativa Republicana.

Sin embargo, su recuperación para la actividad política la hace con unas siglas diferentes a las que ha pertenecido durante muchos años. Una decisión que tomó en su momento por la situación que vivía la formación. “Que quede claro que estoy muy orgulloso de haber representado organizativamente e institucionalmente a Izquierda Unida. Pero llegó un momento en el que no estaba motivado y me fui desvinculando ya que no participaba en la asamblea. Fue una decisión personal y política porque no me gustaba la deriva del proyecto y la situación que había por cómo se planteaban algunas cosas a nivel global, no solo en Cádiz capital”, explicó sobre cómo se fue alejando de su anterior partido.

A partir de ahí, Terrada contó que hace unos meses apareció Alternativa Republicana en su vida. “Es un proyecto desde el punto de vista de la izquierda que me empezó a atraer”, resaltó el alcaldable, que decidió unirse a la causa, entre otros motivos, por la defensa del republicanismo. De hecho, el candidato remarcó que la formación “viene a enriquecer desde el punto de vista de la izquierda y del republicanismo”.

De la lista, cuyos flecos se cerraron el pasado lunes, último día para su presentación, señaló que “es una candidatura de gente de calle. No es la típica que tiene fichajes estrella, sino gente comprometida, gente de la ciudad no muy conocida excepto yo y algunos más”. En ella, se han integrado militantes de Izquierda Andalucista, por lo que viene se cubre el hueco que queda libre al no haber ninguna candidatura andalucista en la capital gaditana.

Con todo, Terrada reconoció que “partimos de cero al ser una formación nueva”, por lo que “tenemos un tiempo limitado” para dar a conocer sus propuestas de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, aunque esta dificultad se palia “con mucha ilusión”. “Ya ha habido gente que se nos ha acercado a preguntarnos por Alternativa Republicana, por lo que podemos implantarnos bien”, afirmó.

Respecto a las posibilidades que tiene el partido para los comicios locales, aseguró que “yo siempre digo que aspiro a lo máximo”, aunque desde un punto de vista más realista sostuvo que “el objetivo es tener representación municipal”.

Para ello, Terrada apuntó que el programa de la formación ya está realizado. “Viene de muchas ideas que nosotros planteamos y que no se aplicaron, e ideas nuevas que estamos trabajando con una línea netamente social, dirigida al empleo, los temas sociales y la gestión del Ayuntamiento”, anticipó el candidato de Alternativa Republicana, que también recalcó “el componente republicano” de unas propuestas que irán desgranando poco a poco en el camino hacia las elecciones municipales.

Con todo, el alcaldable de la nueva formación relató que el pasado lunes le comunicó al coordinador local de IU, Martín Vila, su decisión de encabezar esta lista. “Le envié un mensaje por respeto a los compañeros con los que compartí mucho”, resaltó Terrada.